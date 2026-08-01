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18 वर्ष से पहले विवाह करने से बच्चियों की छूटती है पढ़ाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जहानाबाद
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अरवल, निज प्रतिनिधि । बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत महिला सशक्तिकरण कार्यालय एवं वन स्टॉप सेंटर के द्वारा कन्या प्राथमिक विद्यालय मोथा अरवल में कक्षा 3 से 5 तक की बच्चियों के साथ सखी वार्ता...

18 वर्ष से पहले विवाह करने से बच्चियों की छूटती है पढ़ाई

अरवल, निज प्रतिनिधि । बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत महिला सशक्तिकरण कार्यालय एवं वन स्टॉप सेंटर के द्वारा कन्या प्राथमिक विद्यालय मोथा अरवल में कक्षा 3 से 5 तक की बच्चियों के साथ सखी वार्ता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वन स्टॉप सेंटर केंद्र प्रसाशक शिम्पू कुमारी, मनो सामाजिक परामर्शी प्रिया कुमारी एवं जिला हब के वित्तीय साक्षरता विशेषज्ञ कविता सिंह द्वारा बच्चियों को गुड टच और बैड टच, बाल विवाह, बाल श्रम, यौन उत्पीड़न आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि अपने शरीर की सुरक्षा कैसे करें और किसी भी गलत हरकत की जानकारी तुरंत शिक्षक या अभिभावक को दें।

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साथ ही बाल विवाह के दुष्परिणाम एवं नुकसान पर चर्चा की गई। बताया गया कि 18 वर्ष से पहले विवाह करने से पढ़ाई छूटती है। स्वास्थ्य खराब होता है और कुपोषण व प्रसव के समय खतरा बढ़ जाता है। इस संबंध में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी आईसीडीएस सह नोडल पदाधिकारी महिला एवं बाल विकास निगम माला कुमारी ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चियों को सुरक्षित, शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाना है। बेटियों को उनके अधिकारों और सुरक्षा के बारे में जानकारी देना ही हमारा लक्ष्य है।

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