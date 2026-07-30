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कृषि ज्ञान किसानों तक पहुंचे तभी होगा सपना साकार: पूर्व मंत्री

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, झांसी
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झांसी में पूर्व जल शक्ति मंत्री डॉ. महेन्द्र ने कृषि ज्ञान को किसानों तक पहुँचाने का महत्व बताया। उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में शोध, प्रशिक्षण और विस्तार कार्यों की सराहना की। डॉ. महेन्द्र ने विद्यार्थियों से आधुनिक कृषि तकनीकों को किसानों के बीच साझा करने का आह्वान किया, जिससे उत्पादन और आय में वृद्धि हो सके।

कृषि ज्ञान किसानों तक पहुंचे तभी होगा सपना साकार: पूर्व मंत्री

झांसी। कृषि ज्ञान विज्ञान किसानों तक पहुंचे तभी सपना साकार होगा। यह बात उ प्र के पूर्व जल शक्ति मंत्री डा महेन्द्र ने भ्रमण दौरान कही। उन्होंने कई तरह के प्रोडक्ट का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि कृषि विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों के प्रयासों से बुंदेली खेती समृद्ध होगी। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व ग्रामीण विकास एवं जल शक्ति मंत्री डॉ. महेन्द्र सिंह ने विश्वविद्यालय का भ्रमण कर विभिन्न शैक्षणिक एवं अनुसंधान गतिविधियों का अवलोकन किया तथा विद्यार्थियों, शोधार्थियों एवं वैज्ञानिकों के साथ संवाद स्थापित किया।उन्होंने कृषि शिक्षा को समाज और किसानों के जीवन से जोड़ने पर विशेष बल देते हुए कहा कि कृषि विश्वविद्यालयों में अर्जित ज्ञान तभी सार्थक होगा, जब उसका लाभ गांव गांव तक पहुंचे और किसान आधुनिक तकनीकों को अपनाकर अपनी आय एवं उत्पादन में वृद्धि कर सकें।

विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए डॉ. महेन्द्र सिंह ने कहा कि कृषि विज्ञान के विद्यार्थी भविष्य के कृषि दूत हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से आ"ान किया कि वे अपने-अपने जनपदों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रहे किसानों के बीच जाकर आधुनिक कृषि तकनीकों, उन्नत बीजों, नवीन कृषि यंत्रों, वैज्ञानिक खेती, जल संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर उपयोग की जानकारी साझा करें। इससे किसान आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाकर अधिक उत्पादन एवं बेहतर आय प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय द्वारा किसानों के हित में किए जा रहे अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं विस्तार कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय बुंदेलखण्ड क्षेत्र के कृषि विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों एवं विशेषज्ञों के सतत प्रयासों से बुंदेलखण्ड की कृषि और अधिक समृद्ध एवं आत्मनिर्भर बनेगी। इस अवसर पर निदेशक शोध डॉ. एसके चतुर्वेदी, निदेशक शिक्षा डॉ. अनिल कुमार, अधिष्ठाता कृषि डॉ. आरके सिंह, कुलसचिव डॉ. एसएस कुशवाह, विभागाध्यक्ष, वैज्ञानिक, शोधार्थी एवं बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे।

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