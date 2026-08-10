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महिलाओं की भूमिका अब केवल खेतों तक सीमित नहीं : शिल्पी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुद्रपुर
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गदरपुर में कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा सहकारिता एवं किसान महासम्मेलन-2026 का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में महिलाओं की भागीदारी 50 प्रतिशत रही। निदेशक शिल्पी अरोरा ने किसानों को तकनीकी ज्ञान, बाजार और वित्तीय अवसरों से जोड़ने पर जोर दिया। सम्मेलन में पूर्व सैनिक परिवारों और प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया गया।

महिलाओं की भूमिका अब केवल खेतों तक सीमित नहीं : शिल्पी
महिलाओं की भूमिका अब केवल खेतों तक सीमित नहीं : शिल्पी

गदरपुर, संवाददाता। कृषकों को आत्मनिर्भर बनाने और सहकारिता से जोड़ने के उद्देश्य से कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड (कृभको) की निदेशक शिल्पी अरोरा एवं कृभको टीम की ओर से गदरपुर स्थित एक बैंक्वेट हॉल में सहकारिता एवं किसान महासम्मेलन-2026 का आयोजन किया गया। इस दौरान निदेशक शिल्पी ने कहा कि कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका अब केवल खेतों तक सीमित नहीं है। कार्यक्रम में पूर्व सैनिक परिवारों और प्रगतिशील किसानों को सम्मानित भी किया गया। सम्मेलन में ऊधमसिंह नगर सहित आसपास के क्षेत्रों से हजारों किसान, महिला किसान, सहकारी समितियों के प्रतिनिधि, कृषि विशेषज्ञ, जनप्रतिनिधि और सहकारिता क्षेत्र से जुड़े पदाधिकारी शामिल हुए।

सम्मेलन में करीब 50 प्रतिशत भागीदारी महिला किसानों की रही। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वन एवं वन्यजीव मंत्री सुबोध उनियाल व्यस्तता के कारण प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित नहीं हो सके। उन्होंने वीडियो संदेश के माध्यम से सम्मेलन की सफलता पर कृभको को बधाई दी। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से किसानों को नई तकनीक, बाजार और सरकारी योजनाओं की जानकारी मिलती है। कृभको के प्रयासों से क्षेत्र के किसान आत्मनिर्भर होंगे और सहकारिता आंदोलन को मजबूती मिलेगी। सम्मेलन में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री एवं किच्छा विधायक तिलकराज बेहड़, पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं गदरपुर विधायक अरविंद पांडे, जसपुर विधायक आदेश सिंह चौहान, पूर्व जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष सुभाष बेहड़, समीर पाठक सहित जनप्रतिनिधि, सहकारी संस्थाओं के पदाधिकारी और प्रगतिशील किसान मौजूद रहे। इस दौरान पूर्व सैनिक परिवारों और प्रगतिशील किसानों को सम्मानित भी किया गया। कृभको निदेशक शिल्पी अरोरा ने अतिथियों, किसानों, महिला किसानों, सहकारिता क्षेत्र के प्रतिनिधियों और कृभको टीम का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि अब महिलाएं उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन और उद्यमिता में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। महिला किसानों को बाजार, तकनीक, प्रशिक्षण और वित्तीय अवसरों से जोड़ना प्राथमिकता होनी चाहिए। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि सहकारिता का स्वरूप लगातार व्यापक हो रहा है। किसान और सहकारिता समितियां मिलकर एक मजबूत आर्थिक मॉडल तैयार कर सकती हैं। दूध उत्पादन से जुड़ी समितियों से लेकर गोबर आधारित सहकारी मॉडल और ‘भारत टैक्सी’ जैसी नई पहलों तक सहकारिता नए क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है। किसान उत्पादन करें और सहकारी संस्थाएं उन्हें बाजार, प्रसंस्करण, ब्रांडिंग व विपणन से जोड़ें तो किसानों की आय और आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। उन्होंने किसानों से मृदा परीक्षण कराने का आह्वान करते हुए कहा कि मिट्टी की सही जानकारी से अनावश्यक खर्च कम कर कम लागत में बेहतर उत्पादन लिया जा सकता है। उन्होंने जैविक खेती, प्रमाणित बीजों और भौगोलिक संकेतक (जीआई) टैग वाले स्थानीय उत्पादों के बेहतर विपणन के लिए प्रयास करने की बात कही। उन्होंने कोविड-19 महामारी का उदाहरण देते हुए कहा कि जब कई देश खाद्यान्न आपूर्ति को लेकर संघर्ष कर रहे थे, तब भारत के पास पर्याप्त खाद्यान्न भंडार था। यह किसानों की मेहनत, कृषि वैज्ञानिकों के योगदान और मजबूत कृषि एवं सहकारी व्यवस्था का परिणाम है। किसानों को मजबूत करना देश की खाद्य सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है। इस मौके पर राकेश भुड्डी, चंकित हुड़िया, भीम ठुकराल, किशोर सावंत, जकीउल्लाह खान, नासिर हुसैन, मिक्की भगत, अजय गावा, गोविंद सिंह, जयराम राजभर, रामविलास, सुमित बैरागी, सुमित्तर भुल्लर सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।

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