निपुण संकल्प कार्यशाला में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर मंथन
बस्ती में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा निपुण संकल्प कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें जनपद बस्ती एवं संतकबीरनगर के सभी एआरपी, एसआरजी, बीईओ और डायट मेंटरों ने भाग लिया। सीडीओ सार्थक अग्रवाल ने परिषदीय विद्यालयों के बच्चों की दक्षता को बढ़ाने के लिए शिक्षकों के समर्पण और विधियों पर जोर दिया।
बस्ती। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से शहर के होटल में निपुण संकल्प कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यशाला में जनपद बस्ती एवं संतकबीरनगर के सभी एआरपी, एसआरजी, बीईओ और डायट मेंटरों ने प्रतिभाग किया।
कार्यशाला का उद्देश्य
सीडीओ सार्थक अग्रवाल ने कहा कि परिषदीय विद्यालयों के बच्चों को दक्ष बनाना हम सभी का प्रमुख उद्देश्य है। इसके लिए बच्चों की सीखने संबंधी कठिनाइयों का सूक्ष्म विश्लेषण कर उनका प्रभावी समाधान किया जाना आवश्यक है। उन्होंने एआरपी को सुपरविजन के दौरान सही आंकड़े दर्ज करने के निर्देश देते हुए कहा कि इससे कमजोर बिंदुओं की पहचान कर उनमें सुधार किया जा सकेगा।
शिक्षकों की भूमिका
एडी बेसिक संजय कुमार शुक्ल ने कहा कि विकसित भारत का मार्ग विकसित विद्यालयों से होकर गुजरता है। विद्यालयों के समग्र विकास के लिए शिक्षकों को पूरी निष्ठा और रुचि के साथ शिक्षण कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि शिक्षक अपने ज्ञान के माध्यम से समाज एवं राष्ट्र का भविष्य गढ़ते हैं।
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का महत्व
डायट प्राचार्य संतकबीरनगर सबीहा मुमताज ने कहा कि विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और निपुण भारत मिशन के लक्ष्यों की प्राप्ति तभी संभव है, जब सभी शिक्षक और शैक्षिक संसाधन के व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों का बेहतर ढंग से पालन करें। बीएसए अनूप कुमार तिवारी ने कहा कि निपुण भारत मिशन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में शिक्षकों और शैक्षिक संसाधन व्यक्तियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। कार्यशाला में राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा से आए मुदित ने निपुण भारत मिशन की प्रगति यात्रा, बाल वाटिका के प्रभावी संचालन, निपुण विद्यालय आकलन, समूह गतिविधियों, गुणवत्तापूर्ण मेंटरिंग, टीमवर्क, एनबीएमसी पोर्टल के व्यवहारिक उपयोग तथा समीक्षा बैठक के विभिन्न पहलुओं पर जानकारी दी。
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