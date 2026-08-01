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बदलाव की शुरुआत खुद से करें, तभी सुरक्षित और सशक्त बनेगा समाज : डीएम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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बिहारशरीफ में, डीएम उदिता सिंह ने एसएस बालिका उच्च विद्यालय की छात्राओं से संवाद करते हुए कहा कि बदलाव की शुरुआत खुद से करनी चाहिए। छात्राओं ने सुरक्षा, स्वच्छता और डिजिटल जागरूकता पर चर्चा की। हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी और आईसीसीसी का भ्रमण कराया गया, जिससे छात्राओं को आत्मविश्वासी बनने की प्रेरणा मिली।

बदलाव की शुरुआत खुद से करें, तभी सुरक्षित और सशक्त बनेगा समाज : डीएम

बदलाव की शुरुआत खुद से करें, तभी सुरक्षित और सशक्त बनेगा समाज : डीएम

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बी द चेंज यू वांट टू सी थीम पर एसएस बालिका उच्च विद्यालय की छात्राओं से किया संवाद सुरक्षा, स्वच्छता, ट्रैफिक और डिजिटल जागरूकता पर छात्राओं ने रखी बेबाक राय 181, 112 और 1098 हेल्पलाइन की दी जानकारी, आईसीसीसी व वन स्टॉप सेंटर का कराया भ्रमण फोटो : डीएम नालंदा : कलेक्ट्रेट में शनिवार को एसएस बालिका हाई स्कूल की छात्राओं के साथ डीएम उदिता सिंह व अन्य। बिहारशरीफ, निज संवाददाता। जैसा बदलाव आप चाहती हैं, उसकी शुरुआत खुद से करें। तभी एक सुरक्षित और सशक्त समाज बनेगा। बी द चेंज यू वांट टू सी यानि जैसा बदलाव वैसी शुरूआत थीम पर शनिवार को कलेक्ट्रेट में एसएस बालिका उच्च विद्यालय की छात्राओं के साथ डीएम उदिता सिंह ने संवाद किया। छात्राओं ने सुरक्षा, स्वच्छता, ट्रैफिक और डिजिटल जागरूकता पर अपनी बेबाक राय रखी। इस दौरान उन्हें 181, 112 और 1098 हेल्पलाइन नंबर की जानकारी दी गयी। इसके बाद आईसीसीसी व वन स्टॉप सेंटर का भ्रमण कराया गया। वहां बालिकाओं ने कार्यालयों के क्रियाकलाप को नजदीक से देखा व समझा। इसका उद्देश्य छात्राओं को आत्मविश्वासी, जागरूक और सामाजिक रूप से जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित करना था।

एकलव्य और अर्जुन से सीखें

जिला पदाधिकारी उदिता सिंह ने कहा कि समाज में सकारात्मक बदलाव की शुरुआत स्वयं से करनी होगी। उन्होंने अर्जुन और एकलव्य का उदाहरण देते हुए विपरीत परिस्थितियों में भी लक्ष्य प्राप्त करने का संदेश दिया। कहा जब लक्ष्य स्पष्ट हो और उसे पाने का जुनून हो, तो आगे का मार्ग स्वत: निकल जाता है।

10 मिनट में पहुंचेगी मदद

इस पर डीएम ने 181, 112 और 1098 हेल्पलाइन नंबरों पर तुरंत शिकायत करने को कहा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाएगी और 10 मिनट के अंदर आपतक मदद पहुंच जाएगी। उन्होंने आईसीडीएस जिला कार्यक्रम पदाधिकारी अर्चना कुमारी व जिला शिक्षा पदाधिकारी हेमचंद्र को विद्यालयों में चेतना सत्र तथा साइनेज बोर्ड के माध्यम से इन हेल्पलाइन नंबरों का व्यापक प्रचार-प्रसार कराने का आदेश दिया।

ज्ञान का भंडार

उन्होंने छात्राओं से इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और सोशल मीडिया का उपयोग पढ़ाई, कौशल विकास और सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए करने की अपील की। उन्होंने कहा कि मोबाइल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक गजटों का उपयोग केवल मनोरंजन का साधनभर नहीं है। बल्कि, यह ज्ञान का भंडार है।

इमरजेंसी कॉल बॉक्स

कार्यक्रम के बाद छात्राओं को इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (आईसीसीसी) का भ्रमण कराया गया। वहां शहर में लगे 491 सीसीटीवी कैमरों, पब्लिक एड्रेस सिस्टम और इमरजेंसी कॉल बॉक्स की कार्यप्रणाली की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में जिला मिशन समन्वयक राजीव कुमार, लैंगिक विशेषज्ञ पूजा कुमारी, प्राचार्य अरुण कुमार प्रेमी, शुभम कुमारी, रिया सोनी, मुस्कान कुमारी, अराध्या सिन्हा, कुमकुम कुमारी, पुष्पांजलि कुमारी, रागिनी कुमारी, वर्षा कुमारी, खुशी, कनिष्का आरती, अमीषा भारती, चाहत कुमारी, शबनम, अंतरा, नंदिनी, फातिमा परवीन, पल्लवी कुमारी व अन्य मौजूद थीं। (बिहारशरीफ से कुमार कौशलेंद्र)

प्रश्नोत्तरी

डीएम ने छात्राओं को कौन सी हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी?
डीएम ने छात्राओं को 181, 112 और 1098 हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी।

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