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सृजन महिला विकास मंच द्वारा कंसल्टेशन वर्कशॉप का आयोजन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चक्रधरपुर
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चक्रधरपुर में सृजन महिला विकास मंच ने बाल अधिकार मंच के सदस्यों के साथ एक दिवसीय कंसल्टेशन वर्कशॉप का आयोजन किया। 50 किशोरियों ने भाग लिया और अपने अधिकारों, शिक्षा और लैंगिक समानता जैसे मुद्दों पर चर्चा की। कार्यशाला का उद्देश्य किशोरियों को परिवर्तन का सक्रिय भागीदार और नेतृत्वकर्ता बनाना था।

सृजन महिला विकास मंच द्वारा कंसल्टेशन वर्कशॉप का आयोजन

चक्रधरपुर, संवाददाता सृजन महिला विकास मंच द्वारा बाल अधिकार मंच के सदस्यों के साथ एक दिवसीय कंसल्टेशन वर्कशॉप का रविवार कोआयोजन किया गया। कार्यशाला में सिमीदिरी, पदमपुर एवं गोपीनाथपुर पंचायतों की कुल 50 किशोरियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य किशोरियों की भागीदारी एवं नेतृत्व को मजबूत करने के साथ-साथ किशोरी संसाधन केंद्रों के सशक्त एवं प्रभावी संचालन के लिए उनकी भूमिका, जिम्मेदारियों और आवश्यक गतिविधियों पर सामूहिक रूप से चर्चा करना था। इस दौरान किशोरियों ने अपने अनुभव एवं विचार साझा किए तथा किशोरी संसाधन केंद्रों को नियमित, सक्रिय और उपयोगी बनाने के लिए आवश्यक गतिविधियों पर चर्चा की।

कार्यशाला में किशोरियों की सहभागिता से किशोरी संसाधन केंद्रों के सशक्त संचालन के लिए एक विस्तृत रोडमैप तैयार किया गया, जिसमें केंद्रों की नियमित गतिविधियां, किशोरियों की नेतृत्वकारी भूमिका, जागरूकता कार्यक्रम, जीवन कौशल एवं अधिकार आधारित गतिविधियों को शामिल किया गया। कार्यशाला के दौरान बाल अधिकार, बाल संरक्षण, शिक्षा, बाल विवाह, लैंगिक समानता तथा किशोरियों के अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई। प्रतिभागी किशोरियों ने अपने समुदाय में बाल अधिकारों और किशोरियों से जुड़े मुद्दों पर सक्रिय भूमिका निभाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। कार्यशाला का उद्देश्य किशोरियों को केवल लाभार्थी के रूप में नहीं, बल्कि परिवर्तन की सक्रिय भागीदार और नेतृत्वकर्ता के रूप में विकसित करना रहा।

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