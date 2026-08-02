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श्रावणी तीज मेला में दिखी सशक्त नारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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वाराणसी में श्रावणी तीज मेला का आयोजन किया गया जिसमें महिला उद्यमियों ने 70 से अधिक स्टॉल लगाए। इस मेले में हस्तशिल्प, पारंपरिक परिधान, और लोक कला सहित विभिन्न वस्तुओं की प्रदर्शनी की गई। मेला में कई शहरों की महिलाओं ने भाग लिया। इस बार मेले में प्लास्टिक प्रतिबंधित रहा।

श्रावणी तीज मेला में दिखी सशक्त नारी

वाराणसी, मुख्य संवाददाता। श्रावणी तीज मेला में सशक्त होती नारी के दर्शन हुए। महिला मंडल, काशी की ओर से श्रावणी तीज मेला शनिवार को महमूरगंज के शुभम बैंक्वेट एंड हॉल में आयोजित हुआ। इसमें देश के कई शहरों की महिला उद्यमियों ने 70 से अधिक स्टॉल लगाए। इन स्टॉल पर हस्तशिल्प, पारंपरिक परिधान, गृह सज्जा, खाद्य पदार्थ, सौंदर्य प्रसाधन और लोक कला से जुड़ी वस्तुओं की प्रदर्शनी एवं बिक्री की गई। मेला संयोजक बेला अग्रवाल, मालिनी चौधरी, श्वेता शाह एवं सीमा अग्रवाल ने बताया कि इस बार मेला को विस्तार देते हुए काशी के अलावा कोलकाता, अहमदाबाद, कानपुर, दिल्ली, इलाहाबाद, कोटा, पटना, बैंगलोर और जयपुर के स्टॉल भी लगाए गए।

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मेला क्षेत्र में प्लास्टिक प्रतिबंधित रहा। महिला मंडल, काशी की अध्यक्ष रीता प्रकाश और मंत्री पल्लवी अग्रवाल ने बताया कि वर्ष 1934 में रत्नेश्वरी देवी ने संस्था की नींव डाली। मंडल ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महिलाओं को पर्दा प्रथा से बाहर निकालने का अभियान भी चलाया था। मेला में मृदुला रानी, वीणा गुप्त, अवंतिका गुप्त, डॉ. रूबि शाह, अलका देवा, प्रेमा अग्रवाल, मंजू अग्रवाल आदि ने सहयोग किया।

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