कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन को फिर हुंकार भरी
पुरानी पेंशन की मांग को लेकर आयोजित बैठक में हिस्सा लेते कर्मचारी। विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर फिर हुंकार भरी। मंग
विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर फिर हुंकार भरी। मंगलवार को अटेवा पेंशन बचाओ मंच की जिला शाखा की बैठक जिला अस्पताल परिसर में आयोजित की गई। अध्यक्षता संदीप बडोला ने की व संचालन हेमंत चौधरी, निश्चल भटनागर ने किया। पश्चिमी जोन प्रभारी चंद्रहास सिंह ने कहा कि पुरानी पेंशन की मांग को लेकर प्रांतीय आह्वान पर 21 अगस्त को जिला मुख्यालय पर तिरंगा यात्रा व 25 सितंबर को लखनऊ में महारैली होगी।
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