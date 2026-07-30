वन दरोगा से मारपीट पर दोषियों के खिलाफ शिक्षक कर्मचारी एकजुट हुए

लोहाघाट। पाटी ब्लाक के देवीधूरा वन प्रभाग में कार्यरत वन दरोगा के साथ मारपीट की घटना को लेकर जिले के कर्मचारी और शिक्षक संगठनों में भारी रोष है। घटना के विरोध में चंपावत जिले के सभी मान्यता प्राप्त कर्मचारी और शिक्षक संगठन एकजुट हो गए हैं। सभी संगठनों ने अपने समर्थन पत्रों में घटना की कड़ी निंदा करते हुए दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की है। उत्तरांचल पर्वतीय कर्मचारी-शिक्षक संगठन के जिला अध्यक्ष नगेंद्र जोशी ने बताया कि 22 जुलाई को ड्यूटी के दौरान वन दरोगा पवन सिंह महर के साथ मारपीट की घटना हुई है। जिसमें उन्होंने कहा कि प्रशासन को आरोपियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई करने और वन कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए।

जोशी ने बताया कि आरोपियों पर कार्रवाई की मांग पर उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग आमीन संघ, डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी एसोसिएशन, राजकीय शिक्षक संघ, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, फॉरेस्ट मिनिस्ट्रियल संघ जनपद चंपावत, पर्वतीय राजस्व निरीक्षक, राजस्व उपनिरीक्षक एवं राजस्व सेवक संघ, सहित सहायक वन कर्मचारी संघ की बागेश्वर, चमोली और रुद्रप्रयाग इकाइयों ने भी अपना पूर्ण समर्थन देने की घोषणा की है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि यदि दोषियों के विरुद्ध शीघ्र और प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई तो वह आंदोलन को और तेज करेंगे। संगठनों ने स्पष्ट किया कि यह केवल एक कर्मचारी के साथ हुई घटना नहीं, बल्कि सरकारी कर्मचारियों की सुरक्षा और सम्मान से जुड़ा मुद्दा है, जिस पर अब आर-पार की लड़ाई लड़ी जाएगी।