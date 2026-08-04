पेंट कंपनी के पूर्व सेल्समैन पर 2.50 लाख गबन का केस
रांची, प्रमुख संवाददाता। मेसर्स वीकेम पेंट्स अलाइड प्रोडक्ट्स के कर्मचारी पर ढाई लाख रुपए के गबन का आरोप लगा है। कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि राम किशन सिंह ने पूर्व कर्मी संतोष सिंह के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी है। आरोपी ने व्यापारियों से प्राप्त राशि कंपनी के खाते में जमा नहीं की, एवं अपने परिवार के नाम से संचालित खातों में जमा की।
रांची, प्रमुख संवाददाता। मेसर्स वीकेम पेंट्स अलाइड प्रोडक्ट्स के कर्मचारी पर ढाई लाख रुपए के गबन का आरोप लगा है। इस संबंध में कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि राम किशन सिंह ने पूर्व कर्मी संतोष सिंह के विरूद्ध तुपुदाना ओपी में प्राथमिकी दर्ज करायी है।
आरोपों का विवरण
राम किशन सिंह की ओर से थाना में दिए गए आवेदन में कहा गया है कि आरोपी कंपनी में लगभग दो माह तक सेल्समैन के पद पर कार्यरत था और व्यापारियों से भुगतान प्राप्त कर कंपनी के अधिकृत बैंक खाते या क्यूआर कोड में जमा कराने की जिम्मेदारी निभाता था। आरोप है कि आरोपी ने व्यापारियों से प्राप्त 2.50 लाख की राशि कंपनी के खाते में जमा करने के बजाय अपनी पत्नी एवं बच्चों के नाम से संचालित बैंक खातों और क्यूआर कोड में जमा कराकर गबन कर लिया। कंपनी ने कई बार आरोपी को राशि जमा करने को कहा, लेकिन वह टालमटोल करता रहा।
व्यवहार और धमकियाँ
आवेदन में यह भी आरोप है कि आरोपी का व्यवहार कर्मचारियों के प्रति आक्रामक था तथा वह गाली-गलौज और धमकी देता था। कंपनी के मालिक और अन्य कर्मचारियों को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देने तथा एक कर्मचारी को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया गया है। इधर, दर्ज प्राथमिकी के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
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