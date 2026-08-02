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शब्बेदारी, नौहा और मातम से गूंज उठा मुस्तफाबाद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कौशाम्बी
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सरायअकिल के मुस्तफाबाद में यौम-ए-गम पर एक भावुक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें अकीदतमंदों ने कर्बला के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में मौलाना मजाहिर हुसैन ने इमाम हुसैन (अ.स.) की कुर्बानियों पर रोशनी डाली। अंजुमनों ने मातमी जुलूस, नौहाख्वानी, और सीनाजनी की। अंत में अमन-चैन की दुआ मांगी गई।

शब्बेदारी, नौहा और मातम से गूंज उठा मुस्तफाबाद
शब्बेदारी, नौहा और मातम से गूंज उठा मुस्तफाबाद

सरायअकिल के मुस्तफाबाद में शनिवार रात यौम-ए-गम की शब्बेदारी अकीदत और एहतराम के साथ आयोजित की गई। देर रात तक चले कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अकीदतमंदों ने शिरकत कर कर्बला के शहीदों को खिराज-ए-अकीदत पेश किया। कार्यक्रम की शुरुआत मजलिस से हुई, जिसे मऊ से आए मौलाना मजाहिर हुसैन ने खिताब करते हुए इमाम हुसैन (अ.स.) और शहीदाने कर्बला की कुर्बानियों पर विस्तार से प्रकाश डाला। पेशख्वानी जनाब जफर अब्बास अढ़ारवी और हसन अतरसुईयावी ने की। निजामत अनीस जायसी ने की। इसके बाद अंजुमन कमर-ए-बनी हाशिम की ओर से मातमी जुलूस बरामद किया गया।

शब्बेदारी में अंजुमन रौनक-ए-इस्लाम जलालपुर, अंजुमन शब्बीरिया कानपुर, अंजुमन अजा-ए-हुसैन उन्नाव, अंजुमन अब्बासिया जलालपुर, अंजुमन लश्कर-ए-हुसैनी औरेनी, अंजुमन मजलूमिया अढ़हरा, अंजुमन जीनतुल अजा कदीम अलीगढ़ सुल्तानपुर, अंजुमन गुलजार-ए-कासमी प्रयागराज, अंजुमन अब्बासिया पतार आजमगढ़ और अंजुमन-ए-अब्बासिया प्रयागराज ने अपने मखसूस अंदाज में नौहाख्वानी और सीनाजनी कर माहौल को गमगीन बना दिया। आजमगढ़ से आई अंजुमन ने विशेष अंदाज में जंजीरजनी की। मुंबई से आए खुसूसी नौहाख्वान शाहबाज अली ने दर्दभरे नौहे पेश कर अकीदतमंदों की आंखें नम कर दीं। जनाब आरिज हैदर मुस्तफाबादी ने आखिरी तकरीर की। तकरीर के बाद पांच जुलजनाह, अमारी और ताबूत की जियारत कराई गई। कार्यक्रम का समापन कर्बला, नजफ और खुरासान से आए पवित्र परचमों की जियारत के साथ हुआ, जहां अकीदतमंदों ने श्रद्धा के साथ सलाम पेश कर दुआएं मांगीं।

आखिर में मुल्क में अमन-चैन की दुआ कराई गई।

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