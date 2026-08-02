मन्नत पूरी होने पर पति-पत्नी समेत परिवार ने उठाई कांवड़

शामली। सावन मास की शिवरात्रि को लेकर निकली कांवड़ यात्रा में इस बार श्रद्धा के साथ अनेक भावनात्मक कहानियां भी सामने आ रही हैं। कोई परिवार की सुख-शांति के लिए कांवड़ उठा रहा है, कोई संतान के उज्ज्वल भविष्य की कामना लेकर चल रहा है तो कोई अपनी मनोकामना पूरी होने पर भोलेनाथ का आभार व्यक्त करने के लिए कांवड़ यात्रा कर रहा है। ऐसे ही राजस्थान के जयपुर निवासी सेवानिवृत्त सूबेदार संतु सिंह शेखावत अपनी पत्नी सुनीता कवर और परिजनों के साथ कांवड़ लेकर शामली से गुजरे। ग्लोबल शांति केयर हॉस्पिटल के कांवड सेवा शिविर में बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि वे पिछले चार वर्षों से लगातार कांवड़ यात्रा कर रहे हैं।

उन्होंने बताया कि उनके पुत्र नरेंद्र सिंह का सेना में चयन होना था, लेकिन मेडिकल जांच में कुछ दिक्कत आने के कारण भर्ती अटक गई थी। तब उन्होंने भगवान भोलेनाथ से मन्नत मांगी थी कि यदि बेटे का चयन हो गया तो वे हर वर्ष कांवड़ लेकर जलाभिषेक करेंगे। संतु सिंह ने बताया कि भोलेनाथ की कृपा से उनके पुत्र का सेना में चयन हो गया और वर्तमान में वह भारतीय सेना में मेजर के पद पर कार्यरत हैं। इसी आस्था के चलते पूरा परिवार हर वर्ष कांवड़ यात्रा में शामिल होकर भगवान शिव का जलाभिषेक करता है। उनकी साथ आई रिश्तेदार महिला गीता देवी ने बताया कि उनके एक मकान पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया था। इस समस्या से मुक्ति के लिए उन्होंने भोलेनाथ से प्रार्थना की थी। न्याय मिलने और मकान कब्जामुक्त होने के बाद उन्होंने अपनी मन्नत पूरी करने के लिए दूसरी बार कांवड़ उठाई है। वहीं, उनके साथ चल रही संतु सिंह की साली सुनील कंवर ने बताया कि पहले उनके पास अपना घर नहीं था और वह किराये के मकान में रहती थीं। उन्होंने भगवान शिव से अपने घर की मन्नत मांगी थी। मन्नत पूरी होने के बाद अब उनका अपना मकान है और तभी से वह भी लगातार कांवड़ यात्रा कर रही हैं।श्रद्धालुओं ने बताया कि वे राजस्थान लौटकर अपने क्षेत्र के शिवालय में गंगाजल से भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे।