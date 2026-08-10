वर्षों बाद मिले गुरु तो छलक उठीं नोबिलियंस की आंखें
नई दिल्ली के चाणक्यपुरी स्थित सीएसओआई में डिनोबिली स्कूल के पूर्व छात्रों का भावुक पुनर्मिलन हुआ। वर्षो बाद एकत्रित हुए नोबिलियंस ने पुराने किस्से साझा किए, शिक्षकों का सम्मान किया और सामूहिक प्रार्थना की। खेल और संगीत ने वातावरण को जीवंत किया, लेकिन विदाई का समय भावनाओं से भरा रहा।
उम्र बढ़ी, जिम्मेदारियां बदलीं और जिंदगी ने सबको अलग-अलग मुकाम तक पहुंचा दिया, लेकिन स्कूल की यादें आज भी दिल में वैसी ही हैं। रविवार को नई दिल्ली के चाणक्यपुरी स्थित सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट (सीएसओआई) में कुछ ऐसा ही भावुक नजारा देखने को मिला। एएनएए-टीजी (ऑल नोबिलियंस अचीवर्स एसोसिएशन-द ग्लोबल) नॉर्थ इंडिया-दिल्ली रीयूनियन 4.0 में वर्षों बाद जब डिनोबिली स्कूल डिगवाडीह, सीएमआरआई, सिंदरी, सिजुआ, मैथन, मुगमा, चंद्रपुरा के पुराने सहपाठी और गुरु आमने-सामने हुए तो बीते दिनों की यादें ताजा हो गईं। किसी ने पुराने किस्से सुनाए तो किसी ने अपने शिक्षक के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। समारोह में देश के अलग-अलग हिस्सों में विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत नोबिलियंस अपने परिवार के साथ पहुंचे थे। जैसे ही स्कूल की पारंपरिक प्रार्थना सभा शुरू हुई, माहौल बदल गया। थॉट फॉर द डे, न्यूज और प्रार्थना जैसी प्रस्तुतियों ने बड़े-बड़े पदों पर पहुंच चुके पूर्व छात्रों को फिर से स्कूल की बेंच पर बैठा छात्र बना दिया। दिवंगत शिक्षकों और सहपाठियों की स्मृति में एक मिनट का मौन रखा गया। इस दौरान कई चेहरे भावुक हो उठे। पुराने दोस्तों को याद करते हुए सभी ने उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की।
गुरु सामने आए तो भावुक हो उठे शिष्य
समारोह का सबसे मार्मिक क्षण पूर्व शिक्षकों के सम्मान का रहा। डिनोबिली सीएमआरआई, सिंदरी, सिजुआ और मैथन से सेवानिवृत्त सुषमा अग्रवाल, मीरा लाल वर्मा, रियाज अहमद, राज विज, शकुंतला अमर, परवीन इकबाल, सीमा अंजुम और सुदेशना भट्टाचार्य को सम्मानित किया गया। वर्षों बाद अपने शिक्षकों को सामने देखकर पूर्व छात्र भावुक हो उठे। किसी ने पुराने अनुशासन के दिनों को याद किया तो किसी ने शिक्षक की डांट में छिपे स्नेह को।
कोई डॉक्टर बना तो कोई अफसर
रीयूनियन में स्कूल के दिनों के साथी अलग-अलग क्षेत्रों में अपनी पहचान बना चुके थे। कोई प्रशासनिक सेवा में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाल रहा है तो कोई डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा कर रहा है। उद्योग, बैंकिंग, कानून, वास्तुकला, इंजीनियरिंग और शिक्षा के क्षेत्र में भी नोबिलियंस ने अपनी पहचान बनाई है। कार्यक्रम में नेफेड के सीईओ दीपक अग्रवाल, विधि एवं न्याय मंत्रालय के अपर सचिव डॉ मनोज कुमार, जीएसटी आयुक्त डॉ यशोवर्धन पाठक, चिकित्सक डॉ रोहित कौशल, डॉ अर्नेश भट्टाचार्य, डॉ उमा किशोर और डॉ नवाब अख्तर समेत कई प्रमुख पूर्व छात्र मौजूद रहे।
खेल और संगीत ने लौटाया बचपन
औपचारिक कार्यक्रम के बाद खेल, मनोरंजक गतिविधियों और संगीत ने माहौल को पूरी तरह बदल दिया। पुराने दोस्तों ने एक-दूसरे की टांग खींची, स्कूल के किस्से सुनाए और जमकर हंसी-मजाक किया। संगीत और नृत्य प्रस्तुतियों के बीच जब सभी ने एक साथ स्कूल सॉन्ग गाया तो समारोह का माहौल भावुक हो गया। दोपहर के भोजन के बाद विदाई का समय आया तो एक बार फिर भावनाएं उमड़ पड़ीं। वर्षों बाद मिले दोस्तों और शिक्षकों से बिछड़ना किसी को आसान नहीं लगा। सभी ने फिर मिलने का वादा किया।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
लेखक के बारे मेंAmit Ranjan
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