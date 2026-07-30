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शहादत की गाथा सुनकर जायरीनों की आंखें हुईं नम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पटना
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मुहर्रम के अवसर पर इमामबाड़ा बेगम बफ्फ स्टेट से 72 ताबूत का जुलूस निकाला गया। इस दौरान हजरत इमाम हुसैन और उनके 72 अंसारों की शहादत की गाथा सुनकर जायरीन भावुक हो गए। नारेबाजी और धार्मिक कार्यक्रमों के साथ जुलूस संपन्न हुआ।

शहादत की गाथा सुनकर जायरीनों की आंखें हुईं नम

मुहर्रम के अवसर पर बुधवार को गुलजारबाग स्थित इमामबाड़ा बेगम बफ्फ स्टेट से 72 ताबूत आयोजन समिति की ओर से 72 ताबूत का जुलूस निकाला गया। जुलूस के दौरान कर्बला में हजरत इमाम हुसैन और उनके 72 अंसारों की शहादत की गाथा सुनकर जायरीन भावुक हो गए। पूरे रास्ते 'या हुसैन, या हुसैन' और 'हैदरी' के नारों से माहौल गमगीन हो गया। आयोजन समिति के सदस्य सैयद हादी हसन, मिर्जा इम्तियाज हैदर, सैयद अमानत अब्बास और सैयद नासिर अब्बास की देखरेख में कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत सैयद एहफाम अब्बास रिजवी की तिलावते कलाम-ए-पाक से हुई।इसके बाद सैयद जर्रार हुसैन ने सोजखानी, सैयद नासिर अब्बास ने पेशखानी और सैयद फर्रुख हुसैन नकवी ने मर्सिया पढ़ा।

दिल्ली से आए मौलाना सैयद नजफ आबदी नजफी ने मजलिस को खिताब करते हुए कर्बला के पैगाम पर रोशनी डाली। अंत में मुसा अली हाशमी ने सलाम पेश किया। इस दौरान दरगाह चमडोरिया बाबूल हवाइच के सचिव शाह जौर इमाम जौनी, सरबर इमाम, डॉ. सिकंदर अली, सैयद हसन अली, तनवीरुल हसन तन्नू और संजर अली मौजूद रहे।

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