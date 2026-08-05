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बेटी होने पर बाबा वैद्यनाथ का पूजन करने दंड देकर चले देवघर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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भागलपुर के श्रावणी मेले में एक पिता अपनी दो माह की बेटी को डोली में बिठाकर दंडवत यात्रा कर रहे हैं। उन्होंने 2025 में बेटी की प्राप्ति की मनोकामना की थी, जो पूरी हुई। यह यात्रा धार्मिक आस्था और 'बेटी सम्मान' का प्रतीक है।

बेटी होने पर बाबा वैद्यनाथ का पूजन करने दंड देकर चले देवघर

भागलपुर से गौतम वेदपाणि की रिपोर्ट भागलपुर के विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले में हर वर्ष शिवभक्ति के अनेक प्रेरक और अनोखे स्वरूप देखने को मिलते हैं। इस वर्ष कच्ची कांवरिया पथ पर एक ऐसी भावनात्मक यात्रा श्रद्धालुओं का ध्यान आकर्षित कर रही है, जिसमें एक पिता अपनी मात्र दो माह की पुत्री को डोली में बैठाकर दंडवत यात्रा करते हुए बाबा बैद्यनाथ धाम की ओर बढ़ रहे हैं। मुजफ्फरपुर निवासी मिथिलेश कुमार ने बताया कि वर्ष 2025 में बाबा बैद्यनाथ के दर्शन के दौरान उन्होंने पुत्री रत्न की प्राप्ति की मनोकामना की थी। उन्होंने संकल्प लिया था कि यदि उनके घर बेटी का जन्म होगा, तो अगली श्रावणी यात्रा में वे अपनी पुत्री को साथ लेकर दंडवत यात्रा करते हुए बाबा के दरबार पहुंचेंगे।

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यात्रा की तैयारी

वर्ष 2026 में उनकी मनोकामना पूरी हुई और उनके घर बेटी का जन्म हुआ। अब वे अपने संकल्प को पूरा करने के लिए दो माह की नन्ही बेटी को डोली में बैठाकर कठिन दंडवत यात्रा कर रहे हैं। उनकी डोली को इस प्रकार तैयार किया गया है कि यात्रा के दौरान बच्ची को किसी प्रकार की असुविधा न हो। इसमें पंखा, प्रकाश व्यवस्था तथा सोलर ऊर्जा से संचालित सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। मिथिलेश कुमार ने बताया कि उनके परिवार में पहले से एक पुत्र है, लेकिन बेटी के जन्म ने उनके परिवार को पूर्णता प्रदान की है।

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सामाजिक संदेश

यह यात्रा केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं है, बल्कि “बेटी सम्मान” और “बेटी है अनमोल” जैसे सामाजिक संदेश को भी सशक्त रूप से जन-जन तक पहुंचा रही है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

इस यात्रा में पिता की बेटी की उम्र क्या है?
यात्रा में पिता की बेटी की उम्र मात्र दो माह है।
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