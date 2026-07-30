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दोषियों ने मांगी प्रबल की बहन से माफी, भावुक प्राची बोली- तुमने दी थी प्रबल को माफी, अब कानून देगा सजा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
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बहुचर्चित प्रबल हत्याकांड में फैसले के बाद अदालत परिसर भावुक दृश्यों का गवाह बना।एक दोषी ने खुद को बेकसूर बताते हुए प्राची से माफी की गुहार लगाई, ल

दोषियों ने मांगी प्रबल की बहन से माफी, भावुक प्राची बोली- तुमने दी थी प्रबल को माफी, अब कानून देगा सजा
दोषियों ने मांगी प्रबल की बहन से माफी, भावुक प्राची बोली- तुमने दी थी प्रबल को माफी, अब कानून देगा सजा

बहुचर्चित प्रबल हत्याकांड में फैसले के बाद अदालत परिसर भावुक दृश्यों का गवाह बना। एक दोषी ने खुद को बेकसूर बताते हुए प्राची से माफी की गुहार लगाई, लेकिन प्रबल की बहन प्राची ने साफ शब्दों में कहा, जब मेरे भाई ने जिंदगी की भीख मांगी थी, तब उसे माफी नहीं दी गई। अब अदालत के न्याय का फैसला ही सबसे बड़ा जवाब है।प्राची ने अपने भाई को न्याय दिलाने के लिए वर्षों तक संघर्ष किया। पिता के निधन के बाद वह अपने ससुराल से लौटकर पूरे मुकदमे की पैरवी में जुट गई। परिवार पर दुखों का पहाड़ तब और टूट पड़ा जब माता-पिता का भी निधन हो गया।

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ऐसे कठिन समय में प्राची ने बेटी होने का फर्ज निभाते हुए अपने माता-पिता को मुखाग्नि दी और फिर भाई के लिए इंसाफ की लड़ाई को अंत तक जारी रखा।करीब 13 वर्ष सात माह तक चले इस संघर्ष में प्राची ने हार नहीं मानी। अदालत के फैसले के बाद भी उसने स्पष्ट किया कि यह जीत किसी परिवार की नहीं, बल्कि न्याय व्यवस्था में विश्वास की जीत है।

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