दोषियों ने मांगी प्रबल की बहन से माफी, भावुक प्राची बोली- तुमने दी थी प्रबल को माफी, अब कानून देगा सजा
बहुचर्चित प्रबल हत्याकांड में फैसले के बाद अदालत परिसर भावुक दृश्यों का गवाह बना।एक दोषी ने खुद को बेकसूर बताते हुए प्राची से माफी की गुहार लगाई, ल
बहुचर्चित प्रबल हत्याकांड में फैसले के बाद अदालत परिसर भावुक दृश्यों का गवाह बना। एक दोषी ने खुद को बेकसूर बताते हुए प्राची से माफी की गुहार लगाई, लेकिन प्रबल की बहन प्राची ने साफ शब्दों में कहा, जब मेरे भाई ने जिंदगी की भीख मांगी थी, तब उसे माफी नहीं दी गई। अब अदालत के न्याय का फैसला ही सबसे बड़ा जवाब है।प्राची ने अपने भाई को न्याय दिलाने के लिए वर्षों तक संघर्ष किया। पिता के निधन के बाद वह अपने ससुराल से लौटकर पूरे मुकदमे की पैरवी में जुट गई। परिवार पर दुखों का पहाड़ तब और टूट पड़ा जब माता-पिता का भी निधन हो गया।
ऐसे कठिन समय में प्राची ने बेटी होने का फर्ज निभाते हुए अपने माता-पिता को मुखाग्नि दी और फिर भाई के लिए इंसाफ की लड़ाई को अंत तक जारी रखा।करीब 13 वर्ष सात माह तक चले इस संघर्ष में प्राची ने हार नहीं मानी। अदालत के फैसले के बाद भी उसने स्पष्ट किया कि यह जीत किसी परिवार की नहीं, बल्कि न्याय व्यवस्था में विश्वास की जीत है।
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें