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हजरत इमाम हुसैन और 72 शहीदों की याद में निकला चेहल्लुम का जुलूस, उमड़े अकीदतमंद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोंडा
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गोंडा में तरबगंज रोड स्थित शिया इमामबाड़ा से मंगलवार को चेहल्लुम का जुलूस बड़ी श्रद्धा के साथ निकाला गया। इस अवसर पर हजरत इमाम हुसैन और करबला के 72 शहीदों को याद किया गया। जुलूस में शिया समुदाय के लोगों की भारी संख्या थी, और पुलिस प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखी।

हजरत इमाम हुसैन और 72 शहीदों की याद में निकला चेहल्लुम का जुलूस, उमड़े अकीदतमंद
हजरत इमाम हुसैन और 72 शहीदों की याद में निकला चेहल्लुम का जुलूस, उमड़े अकीदतमंद

गोंडा, संवाददाता। दो माह आठ दिन तक चल रही अजादारी के दौर में मंगलवार को शहर के तरबगंज रोड स्थित शिया इमामबाड़ा से चेहल्लुम का जुलूस बड़ी श्रद्धा के साथ निकाला गया। अकीदतमंदों ने हजरत इमाम हुसैन और करबला के 72 शहीदों को मातम कर याद किया। जुलूस से पहले हुई इमामबाड़ा में मजलिस को मौलाना मुंतजिर हुसैन ने खिताब करते हुए कहा कि इमाम हुसैन के परिवार को भूखा-प्यासा रखा गया। मासूम बच्चों पर भी जुल्म किए गए और उन्हें पानी की एक बूंद तक नहीं दी गई। करबला की कुर्बानी आज भी हक और इंसानियत का पैगाम देती है।

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मजलिस के बाद जुलूस इमामबाड़ा से बरामद हुआ। जुलूस फैजाबाद रोड तिराहा, मुन्नन खां चौराहा होते हुए करबला की ओर बढ़ा। रास्ते भर अंजुमनों ने नौहाखानी की। अजादार सीना जनी के साथ-साथ जंजीरों और छुरियों का मातम कर रहे थे। जुलूस में शिया समुदाय के लोगों की भारी ताद रही। शांति व्यवस्था के लिए पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहा। इस मौके पर शिया मोहर्रम कमेटी के सदर डॉ. सैयद आजम हुसैन आबिदी, काजिम हुसैन, टिक्कू, मोनू सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।

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