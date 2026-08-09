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28 माह बाद जनकनंदनी का मंगल प्रवेश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीतामढ़ी
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सीतामढ़ी में मां सीता और भगवान राम की प्रतिमाओं की प्राण-प्रतिष्ठा की गई। मुख्यमंत्री चौधरी ने 31 दिसंबर 2028 तक भव्य मंदिर का निर्माण पूरा करने का संकल्प लिया। श्रद्धालुओं ने मां जानकी के वापस लौटने की प्रतीक्षा शुरू कर दी है। पूरा परिसर श्रद्धा और भक्ति से भरा रहा।

28 माह बाद जनकनंदनी का मंगल प्रवेश

सीतामढ़ी । जिस धरती पर मां जानकी ने जन्म लिया, उसी पुनौराधाम में शनिवार को आस्था का एक भावुक अध्याय जुड़ गया। नूतन सीताराम काष्ठ मंडपम में मां सीता और भगवान श्रीराम की प्रतिमाओं की प्राण-प्रतिष्ठा हुई। इस अवसर पर सीएम चौधरी ने ऐसा संकल्प लिया, जिसने श्रद्धालुओं के मन को छू लिया। उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर 2028 तक भव्य मंदिर का निर्माण पूरा कराकर मां सीता को उनके पुराने घर में फिर से विराजमान कराया जाएगा। यानी अब उस भावुक पल की प्रतीक्षा शुरू हो गयी है, जब 28 महीने 23 दिन बाद मां जानकी अपने भव्य और स्थायी मंदिर में फिर लौटेंगी।शनिवार

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को अस्थायी काष्ठ मंडपम में विराजीं मां सीता के दर्शन के साथ श्रद्धालुओं की आंखों में उस आने वाले दिन की तस्वीर भी तैरती रही। सीएम ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विधि-विधान से मां जानकी व भगवान श्रीराम की पूजा-अर्चना की।उन्होंने राज्य की सुख-शांति और समृद्धि की कामना की। इसके बाद नवनिर्मित काष्ठ मंडपम में प्रतिमाओं की स्थापना की गयी। पूरा परिसर भक्ति और श्रद्धा के भाव से भर उठा।

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