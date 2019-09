Emmys 2019: सेक्रेड गेम्स-लस्ट स्टोरीज और राधिका आप्टे को मिला नोमिनेशन, नवाजुद्दीन ने कही यह बात

अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दकी ने भारतीय सिनेमा जगत को एक बड़ी खुशखबरी दी है। वेब सीरीज सेक्रेड गेम्स जिसमें नवाजुद्दीन अहम किरदार में थे को एमी अवॉर्ड के लिए नोमिनेटिड किया गया है। आपको बता दें कि यह एक इंटरनेशनल अवार्ड है और एंटरटेनमेंट जगत का एक प्रतिष्ठित अवार्ड है।

नवाजुद्दीन ने ट्वीट कर लिखा, 'अनुराग कश्यप, सिनेमा में नए प्रयोग करने और आपके शानदार योगदान के लिए आप पर गर्व किया जाना चाहिए। पूरी दुनिया आपका लोहा मानती है। आपकी बनाई वेब सीरीज सेक्रेड गेम्‍स एकमात्र ऐसी भारतीय एंट्री है, जिसे इंटरनेशनल एमी अवॉर्ड्स के लिए नोमिनेटिड किया गया है। साथ ही उन्होंने विक्रमादित्य मोटवानी, नीरज घेवन और टीम को भी बधाई दी।'

Congratulations #AnuragKashyap you beauty, the epitome of innovation in Cinema, making Indians proud across the world, First for GOW being the only Indian film shortlisted by the Guardian & secondly Sacred Games being nominated at the Emmy's

3 Cheers to Vikram, Neeraj & Team SG