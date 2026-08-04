खेल : राडुकानू यूएस ओपन में नहीं ले सकेंगी हिस्सा
राडुकानू यूएस ओपन में नहीं ले सकेंगी हिस्सा न्यूयॉर्क। ब्रिटिश टेनिस स्टार एमा राडुकानू
राडुकानू यूएस ओपन में नहीं ले सकेंगी हिस्सा न्यूयॉर्क। ब्रिटिश टेनिस स्टार एमा राडुकानू यूएस ओपन 2026 में हिस्सा नहीं ले पाएंगी। उनके दाएं पैर में स्ट्रेस फ्रैक्चर के कारण उनका चोटों से भरा टेनिस सीजन फिर रुक गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया की 49वें नंबर की खिलाड़ी ने मेडिकल टीम की सलाह पर सोमवार (3 अगस्त) को यह फैसला किया। यह लगातार दूसरा ग्रैंड स्लैम है जिससे उन्हें हटना पड़ा है। इससे पहले स्ट्रेस फ्रैक्चर की वजह से वह विम्बलडन में भी नहीं खेल पाई थीं। उनका आखिरी प्रतिस्पर्धी मैच जून में क्वींस क्लब फाइनल में था। 2 अगस्त को, 22 वर्षीय खिलाड़ी ने स्विट्जरलैंड में ट्रेनिंग के दौरान एक वीडियो पोस्ट किया था।
इसमें वह दाएं पैर में बूट पहने हुए सर्विस करती दिख रही थीं।
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