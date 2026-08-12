अंडर-19 तीरंदाजी में पुलकित पटेल का चयन
फोटोत पटेल का चयन अंडर-19 रिकर्व बॉयज वर्ग में सीबीएसई नॉर्थ जोन-1 आर्चरी चैंपियनशिप के लिए हुआ है। बालूनी पब्लिक स्कूल में आयोजित प्रतियोगिता की चयन
जिले के उदीयमान तीरंदाज पुलकित पटेल का चयन अंडर-19 रिकर्व बॉयज वर्ग में सीबीएसई नॉर्थ जोन-1 आर्चरी चैंपियनशिप के लिए हुआ है। बालूनी पब्लिक स्कूल में आयोजित प्रतियोगिता की चयन सूची में पुलकित का नाम अंडर-19 रिकर्व बॉयज के व्यक्तिगत वर्ग में तीसरे स्थान पर दर्ज है। मानस स्थली (फरीदपुर) के छात्र पुलकित, उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष कैलाश बाबू पटेल और शिक्षिका प्रीति पटेल के पुत्र हैं। इससे पूर्व उन्होंने हरियाणा के भिवानी में आयोजित ओपन नेशनल तीरंदाजी प्रतियोगिता में दो स्वर्ण व एक रजत पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया था। उनकी इस उपलब्धि पर परिजनों, शिक्षकों और स्थानीय लोगों में खुशी की लहर है।
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