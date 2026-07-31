आधे घंटे इलाज के अभाव में स्ट्रेचर पर पड़ी रही घायल महिला
6- राजगढ़ सीएचसी में स्ट्रेचर पर पड़ी मरीज 6- राजगढ़ सीएचसी में स्ट्रेचर पर पड़ी मरीज 6- राजगढ़ सीएचसी में स्ट्रेचर पर पड़ी मरीज 6- राजगढ़ सीएचसी में
राजगढ़, हिन्दुस्तान संवाद। राजगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बुधवार रात सड़क हादसे में घायल महिला को समय पर इलाज न मिलने का मामला सामने आया है। परिजनों का आरोप है कि इमरजेंसी ड्यूटी पर चिकित्सक मौजूद नहीं थे, जिससे महिला करीब आधे घंटे तक स्ट्रेचर पर दर्द से तड़पती रही। बाद में दूसरे चिकित्सक के पहुंचने पर उपचार शुरू हुआ। महिला की गंभीर हालत देखते हुए उसे ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया, हालांकि परिजन उसे निजी अस्पताल ले गए।
सड़क हादसा
सोनबरसा गांव के पास सड़क पार करते समय धनसिरिया निवासी 42 वर्षीय उषा देवी को तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मार दी। हादसे के बाद परिजन उन्हें सीएचसी राजगढ़ लेकर पहुंचे। आरोप है कि उस समय अस्पताल में केवल फार्मासिस्ट और वार्ड व्बॉय मौजूद थे, जो पहले से भर्ती दो घायलों के उपचार में लगे थे। चिकित्सक के नहीं होने से घायल महिला को तत्काल इलाज नहीं मिल सका।
वीडियो और आरोप
घटना के दौरान अस्पताल का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें चिकित्सक नजर नहीं आ रहे हैं। 'हिन्दुस्तान' वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। उधर, सीएचसी अधीक्षक डॉ. संतलाल ने बताया कि पहले से दो घायलों का इलाज चल रहा था। सूचना मिलते ही चिकित्सक को बुलाकर महिला का उपचार कराया गया और प्राथमिक उपचार के बाद उसे ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया।
स्थानीय लोगों के सवाल
रात में डाक्टरों की मौजूदगी पर उठे सवालवहीं घटना के बाद क्षेत्र के लोगों ने सीएचसी की रात्रि कालीन स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाया हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि रात में अक्सर फार्मासिस्ट और वार्ड ब्वाय ही मरीजों का उपचार संभालते हैं, जबकि चिकित्सक अस्पताल में उपलब्ध नहीं रहते। हालांकि अस्पताल प्रशासन ने इन आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि सूचना मिलते ही चिकित्सक पहुंचे गए थे।
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