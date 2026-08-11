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जाम में फंसी एम्बुलेंस, मरीजों की जान पर बनी आफत

By Rakesh Priyadarshi
हिन्दुस्तान, मेरठ
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सावन के पवित्र महीने में कांवड़ यात्रा के दौरान मेरठ में भारी भीड़ और जाम के चलते कई एम्बुलेंस फंसीं। एक वीडियो में दिखाया गया है कि एक बच्चा गंभीर स्थिति में एम्बुलेंस के भीतर तड़प रहा था, लेकिन कांवड़ियों का नृत्य और शोर इसके आस-पास के हालात को दरकिनार कर रहा था।

जाम में फंसी एम्बुलेंस, मरीजों की जान पर बनी आफत

सावन के पवित्र महीने में कांवड़ यात्रा पूरे चरम पर रहा। इसी बीच सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें कांवड़ियों की भीड़ और सड़क पर लगे जाम के कारण एक या दो नहीं, बल्कि कई एम्बुलेंस बीच रास्ते में फंस गईं। ‘हिन्दुस्तान’ इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वीडियो में दावा किया गया है कि इस रास्ते पर हर घंटे न जाने कितनी ही एम्बुलेंस इस व्यवस्था के बीच फंस रही होंगी। सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर वायरल हो रहे वीडियो के अनुसार मेरठ में कांवड़ मार्ग पर भारी भीड़ के बीच डीजे की धुन पर कांवड़ियों का नृत्य चल रहा था।

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इसी दौरान एक एम्बुलेंस, जिसमें एक बच्चा गंभीर हालत में तड़प रहा था, जाम के बीच बुरी तरह फंस गई। कांवड़ियों की भीड़ और सड़क पर बनाए गए शिविरों के कारण मुख्य मार्ग पूरी तरह बाधित हो गया था। जाम में फंसी एम्बुलेंस के भीतर एक मासूम बच्चा जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा था, लेकिन चारों तरफ मचे शोर और डीजे की गूंज के आगे किसी का ध्यान इस आपातकालीन स्थिति पर नहीं गया। सिर्फ एक फ्रेम या वीडियो में ही दो एम्बुलेंस फंसी हुई साफ नजर आ रही हैं। आशंका जताई जा रही है कि इस रास्ते पर हर घंटे न जाने कितनी ही एम्बुलेंस इस व्यवस्था के बीच फंस रही होंगी।लोगों का कहना है कि धार्मिक आस्था का सम्मान होना चाहिए, लेकिन किसी की जान की कीमत पर इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। आपातकालीन सेवाओं (एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड) के लिए वैकल्पिक और सुरक्षित गलियारे (ग्रीन कॉरिडोर) बनाने की व्यवस्था होनी चाहिए।

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Rakesh Priyadarshi

लेखक के बारे में

Rakesh Priyadarshi

शॉर्ट बायो :

राकेश प्रियदर्शी पिछले 25 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान में सेना और कैंट बोर्ड बीट को देख रहे हैं।


परिचय एवं अनुभव

राकेश प्रियदर्शी मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं जिन्हें पत्रकारिता में 25 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में पश्चिम उत्तर प्रदेश, मेरठ में सेना और कैंट बोर्ड टीम की लीड करते हैं। 2008 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल एवं प्रिंट मीडिया में कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।


कॅरियर का सफर

राकेश प्रियदर्शी ने अपने कॅरियर की शुरुआत 2000 में हिन्दुस्तान जैसे प्रमुख अखबार से की जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2007 से 2008 तक दैनिक जागरण में डिजिटल के साथ काम किया। 2008 से हिन्दुस्तान में शुरुआत की। यहां उन्होंने सेना, कैंट बोर्ड की खबरों की विशेष कवरेज की।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

बीए (आनर्स) और मास कम्युनिकेशन में डिप्लोमा होने के साथ पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। लगातार सेना, कैंट बोर्ड और राजनीति, प्रशासनिक खबरों को कवर कर रहे हैं। राजनीति, प्रशासन, सेना और कैंट बोर्ड बीट पर अच्छी पकड़ है।


विजन

सेना और कैंट बोर्ड के विषयों पर गहरी समझ है। उनका मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है। इस लक्ष्य के साथ ही पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


विशेषज्ञता

मेरठ समेत वेस्ट यूपी की राजनीति पर अच्छी समझ
प्रशासनिक गतिविधियों पर अच्छी पकड़
सेना और कैंट बोर्ड की गतिविधियों की एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग।

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