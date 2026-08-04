कंपनी में फंसे 500 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला
ग्रेटर नोएडा, ब्रिजेश कुमार। कंपनी में फंसे 500 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला ग्रेटर नोएडा, संवाददाता। सेक्टर ईकोटेक-3 कोतवाली
ग्रेटर नोएडा, ब्रिजेश कुमार। सेक्टर ईकोटेक-3 कोतवाली क्षेत्र में सोमवार की रात इलेक्ट्रॉनिक चिप बनाने की कंपनी में लगी आग को बुझाने के साथ-साथ दमकलकर्मियों ने अंदर फंसे लोगों को बचाने का काम भी शुरू किया था। सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था। इसी बीच अचानक तेज धमाके के साथ कंपनी के ऊपरी मंजिल से एक दीवार का बड़ा हिस्सा और लोहे का भारी बीम दमकलकर्मियों के ऊपर आ गिरा। मलबे में दबने से दो जांबाज दमकलकर्मियों की जान चली गई, जबकि तीन कर्मचारी घायल हो गए। डीसीपी सेंट्रल नोएडा शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस और दमकल विभाग को सोमवार तड़के करीब सवा तीन बजे कंपनी में आग लगने की सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस और दमकल विभाग को पता चला कि कंपनी में काम कर रहे करीब 500 लोग अंदर फंसे हैं। इसके चलते आग बुझाने के अलावा लोगों को बचाने का काम भी शुरू किया गया। सभी को समय रहते बाहर निकाला गया। चश्मदीद दमकलकर्मियों ने बताया कि आग बुझाने के लिए कुछ दमकलकर्मी गाड़ी के ऊपर चढ़े थे, जबकि कुछ नीचे खड़े थे। बराबर वाली कंपनी से आग को बुझाया जा रहा था। इसके अलावा अन्य दमकलकर्मी दूसरी तरफ से आग बुझाने में जुटे थे। कंपनी को कई तरफ से घेरकर आग बुझाने का काम चल रहा था, ताकि आसपास की कंपनी तक आग फैलने से रोका जा सके। इसी बीच तेज धमाके के साथ दीवार का एक बड़ा हिस्सा और कुछ लोहा दमकलकर्मियों के ऊपर आ गिरा। मलबे में सभी दमकलकर्मी नीचे दब गए। इसी बीच अन्य कर्मियों ने तुरंत राहत बचाव का काम शुरू किया। इस बीच घटनास्थल पर अफरातफरी मच गई। कंपनी के कर्मचारी भी आ गए। पुलिस, दमकल विभाग और कंपनी के कर्मचारियों ने मिलकर मलबे में दबे कर्मचारियों को बाहर निकाला। इसके बाद सभी को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां दो दमकलकर्मियों की जान चली गई। तीन फायर कर्मियों का अस्पताल में अभी इलाज चल रहा है। हालांकि, उनकी हालत खतरे से बाहर है.
दमकल की गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई
इस हादसे में दमकल की एक गाड़ी भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। चालक गाड़ी में अंदर फंस गया। किसी तरह उन्हें बाहर निकाल गया। दमकलकर्मी की चप्पल भी गाड़ी में पड़ी थी। किसी तरह रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद उन्हें बाहर निकाल गया। इस दुखद घटना से दमकलकर्मियों में शोक व्याप्त है।
करीब बीस गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया
कंपनी में लगी आग को बुझाने के लिए जिले के विभिन्न स्टेशन से दमकल की गाड़ियों को मौके पर बुलवाया गया था। दमकल कर्मियों ने करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने से कंपनी में चारों तरफ धुआं फैल गया था, जिससे कंपनी में काम करने वाले लोगों में हड़कंप मच गया था। आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ है।
पुलिस कमिश्नर ने घायलों का हाल जाना
पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह मंगलवार की दोपहर ग्रेनो वेस्ट स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती घायल दमकलकर्मियों को देखने पहुंचीं। पुलिस कमिश्नर ने उनका हाल जाना। फायरकर्मियों का हौसला बढ़ाया और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। पुलिस कमिश्नर ने चिकित्सकों से बात कर उचित इलाज देने के लिए कहा।
पुलिस लाइन में नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई
कंपनी में लगी आग को बुझाते समय हादसे के दौरान दो दमकलकर्मियों की दुखद मृत्यु से पुलिस महकमे और दमकल विभाग में शोक की लहर दिखाई दी। पुलिस लाइन में मंगलवार को अधिकारियों और कर्मचारियों ने दोनों दमक कर्मियों को गमगीन माहौल में अंतिम विदाई दी। पुलिस के अधिकारियों ने शोक संतप्त परिजनों से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया और कहा कि दुःख की इस घड़ी में पूरा विभाग परिवार के साथ है।
कंपनी में आग और हादसे की उच्च स्तरीय जांच होगी
जिले के अपर पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) डॉ. राजीव नारायण मिश्र ने बताया कि कंपनी में लगी आग और आग बुझाने के दौरान हादसे में दो दमकलकर्मियों की दुखद मृत्यु की जांच की जाएगी। इस दौरान आग लगने के कारणों का पता लगाया जाएगा। इसके बाद कार्रवाई की जाएगी।
सामान्य प्रश्न
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