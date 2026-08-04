कंपनी में फंसे 500 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला

ग्रेटर नोएडा, ब्रिजेश कुमार। सेक्टर ईकोटेक-3 कोतवाली क्षेत्र में सोमवार की रात इलेक्ट्रॉनिक चिप बनाने की कंपनी में लगी आग को बुझाने के साथ-साथ दमकलकर्मियों ने अंदर फंसे लोगों को बचाने का काम भी शुरू किया था। सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था। इसी बीच अचानक तेज धमाके के साथ कंपनी के ऊपरी मंजिल से एक दीवार का बड़ा हिस्सा और लोहे का भारी बीम दमकलकर्मियों के ऊपर आ गिरा। मलबे में दबने से दो जांबाज दमकलकर्मियों की जान चली गई, जबकि तीन कर्मचारी घायल हो गए। डीसीपी सेंट्रल नोएडा शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस और दमकल विभाग को सोमवार तड़के करीब सवा तीन बजे कंपनी में आग लगने की सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस और दमकल विभाग को पता चला कि कंपनी में काम कर रहे करीब 500 लोग अंदर फंसे हैं। इसके चलते आग बुझाने के अलावा लोगों को बचाने का काम भी शुरू किया गया। सभी को समय रहते बाहर निकाला गया। चश्मदीद दमकलकर्मियों ने बताया कि आग बुझाने के लिए कुछ दमकलकर्मी गाड़ी के ऊपर चढ़े थे, जबकि कुछ नीचे खड़े थे। बराबर वाली कंपनी से आग को बुझाया जा रहा था। इसके अलावा अन्य दमकलकर्मी दूसरी तरफ से आग बुझाने में जुटे थे। कंपनी को कई तरफ से घेरकर आग बुझाने का काम चल रहा था, ताकि आसपास की कंपनी तक आग फैलने से रोका जा सके। इसी बीच तेज धमाके के साथ दीवार का एक बड़ा हिस्सा और कुछ लोहा दमकलकर्मियों के ऊपर आ गिरा। मलबे में सभी दमकलकर्मी नीचे दब गए। इसी बीच अन्य कर्मियों ने तुरंत राहत बचाव का काम शुरू किया। इस बीच घटनास्थल पर अफरातफरी मच गई। कंपनी के कर्मचारी भी आ गए। पुलिस, दमकल विभाग और कंपनी के कर्मचारियों ने मिलकर मलबे में दबे कर्मचारियों को बाहर निकाला। इसके बाद सभी को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां दो दमकलकर्मियों की जान चली गई। तीन फायर कर्मियों का अस्पताल में अभी इलाज चल रहा है। हालांकि, उनकी हालत खतरे से बाहर है.