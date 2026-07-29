Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सीएचसी कड़ा और सिराथू में छह-छह बेड के इमरजेंसी वार्ड तैयार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कौशाम्बी
Follow us on Google News
share

श्रावण मास में कांवरियों और शिवभक्तों के लिए कड़ा और सिराथू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में विशेष इमरजेंसी वार्ड बनाए गए हैं। इनमें 24 घंटे आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ उपस्थित रहेंगे। कांवरियों को प्राथमिकता पर उपचार देने और सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

सीएचसी कड़ा और सिराथू में छह-छह बेड के इमरजेंसी वार्ड तैयार

श्रावण मास में कांवरियों और शिवभक्तों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कड़ा और सिराथू में छह-छह बेड के विशेष इमरजेंसी वार्ड तैयार किए गए हैं। इन वार्डों में सावन माह के दौरान 24 घंटे आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। सीएचसी कड़ा अधीक्षक डॉ. मोहम्मद सऊद ने बताया कि कावरियों के लिए बनाए गए इमरजेंसी वार्ड में एक चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ, वार्ड ब्वॉय तथा आवश्यक दवाओं एवं चिकित्सा उपकरणों की समुचित व्यवस्था की गई है। एंबुलेंस कर्मियों को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी स्थान से कांवरिया के घायल अथवा बीमार होने की सूचना मिलते ही तत्काल मौके पर पहुंचकर उसे अस्पताल लाएं।

चिकित्सकों को भी निर्देशित किया गया है कि मरीज के पहुंचते ही बिना विलंब उपचार शुरू करें तथा गंभीर स्थिति होने पर प्राथमिक उपचार के बाद तत्काल जिला अस्पताल रेफर करें।सीएचसी सिराथू के अधीक्षक डॉ. अरुण तिवारी ने बताया कि इमरजेंसी वार्ड में स्वच्छता, शुद्ध पेयजल, प्रकाश व्यवस्था और सभी आवश्यक दवाओं व उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित कर दी गई है। सफाई कर्मियों एवं स्वास्थ्यकर्मियों को विशेष निर्देश दिए गए हैं कि वार्ड की व्यवस्था में किसी प्रकार की लापरवाही न हो। उन्होंने कहा कि सावन माह में अस्पताल पहुंचने वाले प्रत्येक कांवरिया का प्राथमिकता के आधार पर उपचार किया जाएगा तथा उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित किया जाएगा। बता दें कि कड़ा व सिराथू सीएचसी में पूरे सावन माह में कांवरियों की चिकित्सा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जा चुके हैं। ऐसे में यदि कोई कांवरिया दुर्घटना अथवा बीमारी का शिकार होता है तो उसे तत्काल उपचार मिलना तय है।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kausambi News Kausambi Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।