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डॉक्टरों ने सीखी आपात स्थिति में जान बचाने की तकनीक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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धनबाद मेडिकल कॉलेज के स्किल लैब में एनईएलएस प्रशिक्षण जारी है, जिसमें 11 चिकित्सक भाग ले रहे हैं। उन्हें आपातकालीन स्थितियों में मरीजों को बचाने के लिए बेसिक लाइफ सपोर्ट तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में डॉ सुनील कुमार और डॉ यूएन वर्मा जैसे प्रमुख चिकित्सक शामिल हैं।

डॉक्टरों ने सीखी आपात स्थिति में जान बचाने की तकनीक

धनबाद। धनबाद मेडिकल कॉलेज के स्किल लैब में मंगलवार को दूसरे दिन नेशनल इमरजेंसी लाइफ सपोर्ट (एनईएलएस) प्रशिक्षण जारी रहा। प्रशिक्षण में राज्यभर के 11 चिकित्सक हिस्सा ले रहे हैं। उन्हें आपातकालीन स्थिति में मरीजों की जान बचाने के लिए जरूरी बेसिक लाइफ सपोर्ट तकनीकों का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सर्जरी के विभागाध्यक्ष डॉ सुनील कुमार और एनेस्थीसिया विभागाध्यक्ष डॉ यूएन वर्मा समेत कई चिकित्सक प्रशिक्षण में मौजूद थे।

ये भी पढ़ें:धनबाद मेडिकल कॉलेज में लाइफ सपोर्ट प्रशिक्षण शुरू
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