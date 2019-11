इंजन बंद होने पर एयर इंडिया के विमान की कराई गई आपात लैंडिंग

ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से मुंबई जा रहे एयर इंडिया के विमान के दो इंजनों में से एक बंद हो गया जिसकी वजह से शु्क्रवार शाम को रायपुर हवाई अड्डे पर उसकी आपात लैंडिंग करानी पड़ी। विमान में 89 यात्री एवं चालक दल के सदस्य मौजूद थे। हवाई अड्डे के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

भुवनेश्वर स्थित बीजू पटनायक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के निदेशक एस सी होता ने बताया कि विमान को सुरक्षित उतार लिया गया है और उसमें सवार सभी लोग सुरक्षित हैं। उन्होंने बताया, '' एयर इंडिया की उड़ान संख्या एआईसी 670 भुवनेश्वर से मुंबई जा रही थी। विमान के दो इंजन में से एक के बंद होने के बाद रायपुर में आपात लैंडिंग कराई गई।

Air India: AI 670 (Bhubneshwar-Mumbai) flight has declared emergency landing at Raipur due to some technical issues. All 182 passengers are safe and deplaned. Flight was airborne at 17.06 at Bhubneshwar. Further investigation is going on. pic.twitter.com/gMU2q9Q10c