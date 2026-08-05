कांवड़ यात्रा में जीवनदायिनी बनी 108 एम्बुलेंस, पांच दिन में 400 श्रद्धालुओं को समय रहते पहुंचाया अस्पताल
कांवड़ यात्रा में जीवनदायिनी बनी 108 एम्बुलेंस, पांच दिन में 400 श्रद्धालुओं को समय रहते पहुंचाया अस्पतालकांवड़ यात्रा में जीवनदायिनी बनी 108 एम्बुलें
रुड़की, संवाददाता। कांवड़ यात्रा के दौरान 108 एम्बुलेंस सेवा चौबीसों घंटे तैनात है। एंबुलेंस सेवा पिछले पांच दिनों में विभिन्न मार्गों से करीब 400 श्रद्धालुओं को प्राथमिक उपचार देने के बाद सुरक्षित नजदीकी अस्पतालों तक पहुंचा चुकी है। यात्रा के दौरान अत्यधिक भीड़, लंबी पैदल यात्रा और गर्मी के कारण कई श्रद्धालु डिहाइड्रेशन, चक्कर आने, बेहोशी, अत्यधिक थकान और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का शिकार हुए। वहीं सड़क दुर्घटनाओं और फिसलने जैसी घटनाओं में घायल कांवड़ियों को भी 108 एम्बुलेंस कर्मियों ने तुरंत चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई।
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