Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

कांवड़ यात्रा में जीवनदायिनी बनी 108 एम्बुलेंस, पांच दिन में 400 श्रद्धालुओं को समय रहते पहुंचाया अस्पताल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
Follow us on Google News
share

कांवड़ यात्रा में जीवनदायिनी बनी 108 एम्बुलेंस, पांच दिन में 400 श्रद्धालुओं को समय रहते पहुंचाया अस्पतालकांवड़ यात्रा में जीवनदायिनी बनी 108 एम्बुलें

कांवड़ यात्रा में जीवनदायिनी बनी 108 एम्बुलेंस, पांच दिन में 400 श्रद्धालुओं को समय रहते पहुंचाया अस्पताल

रुड़की, संवाददाता। कांवड़ यात्रा के दौरान 108 एम्बुलेंस सेवा चौबीसों घंटे तैनात है। एंबुलेंस सेवा पिछले पांच दिनों में विभिन्न मार्गों से करीब 400 श्रद्धालुओं को प्राथमिक उपचार देने के बाद सुरक्षित नजदीकी अस्पतालों तक पहुंचा चुकी है। यात्रा के दौरान अत्यधिक भीड़, लंबी पैदल यात्रा और गर्मी के कारण कई श्रद्धालु डिहाइड्रेशन, चक्कर आने, बेहोशी, अत्यधिक थकान और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का शिकार हुए। वहीं सड़क दुर्घटनाओं और फिसलने जैसी घटनाओं में घायल कांवड़ियों को भी 108 एम्बुलेंस कर्मियों ने तुरंत चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई।

ये भी पढ़ें:Saharanpur News: तबीयत बिगड़ने पर कांवड़िये को साथियों से मिलवाया
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kanwar Yatra Roorki Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।