इमामी का पहली तिमाही का मुनाफा 15 प्रतिशत घटा
कोलकाता स्थित एफएमसीजी कंपनी इमामी ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 139 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया, जो पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 15 प्रतिशत कम है। कच्चे माल की लागत में 29 प्रतिशत की वृद्धि के कारण मुनाफा गिरा, जबकि कंपनी का राजस्व 15 प्रतिशत बढ़ कर 1,039 करोड़ रुपये हो गया।
कोलकाता। सौंदर्य प्रसाधन एवं स्वास्थ्य उत्पाद बनाने वाली एफएमसीजी कंपनी इमामी को चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में समेकित आधार पर 139 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 15 प्रतिशत की गिरावट है। कंपनी के उपाध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हर्षवर्धन अग्रवाल ने कहा, कच्चे माल की लागत में 29 प्रतिशत की भारी भरकम बढ़ोतरी के कारण उसका मुनाफा कम हुआ है। हालांकि इस दौरान परिचालन से कंपनी का राजस्व 15 प्रतिशत बढ़कर 1,039 करोड़ रुपये पर पहुंच गया।
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