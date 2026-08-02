डेढ़ माह में आधी रह गई ऐलन मस्क की दौलत

असर : स्पेसएक्स के शेयरों में भारी गिरावट और फीके तिमाही नतीजों से 600 अरब

नई दिल्ली, एजेंसी। दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क की संपत्ति रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है। इस साल 16 जून को उनकी कुल संपत्ति 1.33 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई थी, लेकिन अब यह घटकर करीब 684 अरब डॉलर रह गई है। यानी डेढ़ महीने में ही उनकी दौलत घटकर लगभग आधी रह गई। ब्लूमबर्ग बिलेनियर्स इंडेक्स के मुताबिक, इस दौरान मस्क ने 600 अरब डॉलर से ज्यादा की संपत्ति गंवाई है, जो दुनिया के अधिकांश अरबपतियों की कुल संपत्ति से भी ज्यादा है। एलन मस्क की दौलत में इतनी बड़ी गिरावट की वजह उनकी कंपनी स्पेसएक्स के शेयरों में तेज गिरावट आना है। इसके अलावा, टेस्ला के कमजोर तिमाही नतीजे का भी असर पड़ा है。

आईपीओ से जुटाए 75 अरब डॉलर इतिहास के सबसे बड़े आईपीओ से स्पेसएक्स ने 75 अरब डॉलर जुटाए थे। इसके बाद, स्पेसएक्स ने जून में 150 डॉलर प्रति शेयर पर कारोबार शुरू किया, जो इसके 135 डॉलर के आईपीओ मूल्य से 11% अधिक था। अमेरिकी बाजार में सूचीबद्ध होने के बाद कंपनी के शेयरों में सिर्फ तीन कारोबारी सत्रों में 50% से ज्यादा की जबरदस्त तेजी आई।

दौलत में गिरावट की वजह शुरुआत में निवेशकों में स्पेसएक्स को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा गया और सूचीबद्ध होने के कुछ दिनों में ही शेयर बढ़कर 16 जून को 202 डॉलर पर पहुंच गया। हालांकि, यह तेजी ज्यादा समय तक नहीं चली। तब से स्पेस एक्स के शेयर अपने सबसे ऊंचे स्तर से लगभग 46 प्रतिशत गिरकर 108.37 डॉलर के रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गए हैं, जिससे मस्क की संपत्ति 600 अरब डॉलर घट गई है।

तिमाही नतीजों का भी असर एलन मस्क की संपत्ति में गिरावट की दूसरी बड़ी वजह टेस्ला के शेयरों में आई कमजोरी भी है। 22 जुलाई को दूसरी तिमाही के नतीजे जारी होने के बाद से टेस्ला के शेयरों में 17% की गिरावट आई है। एलन मस्क की ईवी बनाने वाली कंपनी दो साल से ज्यादा समय में पहली बार मुनाफे के अनुमानों को पूरा करने में नाकाम रही। कंपनी ने कहा कि एआई निवेश से जुड़े ज्यादा ऑपरेटिंग खर्च, कम औसत बिक्री मूल्य और रेगुलेटरी क्रेडिट से कम आय के कारण गाड़ियों की डिलीवरी बढ़ने के बावजूद मुनाफे पर असर पड़ा।

अब भी सबसे अमीर शख्स ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स के मुताबिक, इतनी गिरावट के बाद भी एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए हैं। गौर करने वाली बात है कि 600 बिलियन डॉलर से ज्यादा की संपत्ति का यह नुकसान खुद एलन मस्क को छोड़कर किसी भी दूसरे अरबपति की कुल संपत्ति से ज्यादा है। अगर भारतीय अरबपतियों से तुलना करें तो एलन मस्क का नुकसान भारत के टॉप 2 अरबपतियों की कुल दौलत से तीन गुना ज्यादा है।

यदि आधार 16 जून 2026 (जब एलन मस्क की संपत्ति चरम पर थी) और वर्तमान ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स को माना जाए, तो शीर्ष पांच अमीरों की संपत्ति में बदलाव इस प्रकार है:

दुनिया के शीर्ष अमीरों की स्थिति रैंक नाम 16 जून के आसपास संपत्ति वर्तमान संपत्ति बदलाव

1 एलन मस्क 1.32 ट्रिलियन डॉलर 676 अरब डॉलर 644 अरब डॉलर घटी

2 लैरी पेज करीब 296 अरब डॉलर 328 अरब डॉलर 32 अरब डॉलर बढ़ी

3 सर्गेई ब्रिन 272 अरब डॉलर 304 अरब डॉलर 32 अरब डॉलर बढ़ी

4 जेफ बेजोस 247 अरब डॉलर 283 अरब डॉलर 36 अरब डॉलर बढ़ी

5 लैरी एलिसन 229 अरब डॉलर 242 अरब डॉलर 13 अरब डॉलर बढ़ी