Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

चुनाव में बड़े पैमाने पर खर्च करेंगे मस्क

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क अमेरिका के मध्यावधि चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी को समर्थन देने के लिए बड़े पैमाने पर चुनावी खर्च करने की योजना बना रहे हैं। मस्क का लक्ष्य ट्रंप के अभियान को फिर से सक्रिय करना है, जैसे उन्होंने पहले किया था जब उन्होंने 2024 के चुनाव में 26 करोड़ डॉलर का योगदान दिया था।

चुनाव में बड़े पैमाने पर खर्च करेंगे मस्क

दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क इस साल नवंबर में होने वाले अमेरिका के मध्यावधि (मिडटर्म) चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी को कांग्रेस में अपना बहुमत बनाए रखने में मदद के लिए बड़े पैमाने पर चुनावी खर्च करने की तैयारी कर रहे हैं। मस्क एक बार फिर उसी राजनीतिक अभियान को सक्रिय करने की योजना बना रहे हैं, जिसने 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता में वापसी के दौरान उन्हें सबसे बड़े चुनावी दानदाता बना दिया था।मस्क अमेरिका पीएसी को फिर से सक्रिय करेंगे। इस राजनीतिक संगठन ने 2024 के चुनाव में ट्रंप के समर्थन में 26 करोड़ डॉलर से अधिक खर्च किए थे।

यह संगठन घर-घर जाकर प्रचार, डिजिटल विज्ञापन और डाक के जरिए प्रचार सामग्री भेजने पर ध्यान देता है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Delhi Latest News Elon Musk Delhi News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।