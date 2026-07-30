चुनाव में बड़े पैमाने पर खर्च करेंगे मस्क
दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क अमेरिका के मध्यावधि चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी को समर्थन देने के लिए बड़े पैमाने पर चुनावी खर्च करने की योजना बना रहे हैं। मस्क का लक्ष्य ट्रंप के अभियान को फिर से सक्रिय करना है, जैसे उन्होंने पहले किया था जब उन्होंने 2024 के चुनाव में 26 करोड़ डॉलर का योगदान दिया था।
दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क इस साल नवंबर में होने वाले अमेरिका के मध्यावधि (मिडटर्म) चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी को कांग्रेस में अपना बहुमत बनाए रखने में मदद के लिए बड़े पैमाने पर चुनावी खर्च करने की तैयारी कर रहे हैं। मस्क एक बार फिर उसी राजनीतिक अभियान को सक्रिय करने की योजना बना रहे हैं, जिसने 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता में वापसी के दौरान उन्हें सबसे बड़े चुनावी दानदाता बना दिया था।मस्क अमेरिका पीएसी को फिर से सक्रिय करेंगे। इस राजनीतिक संगठन ने 2024 के चुनाव में ट्रंप के समर्थन में 26 करोड़ डॉलर से अधिक खर्च किए थे।
यह संगठन घर-घर जाकर प्रचार, डिजिटल विज्ञापन और डाक के जरिए प्रचार सामग्री भेजने पर ध्यान देता है।
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