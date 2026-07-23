Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

दिव्यांग कोटे में प्रवेश के लिए 29 को पंजीकरण, मेडिकल बोर्ड 30 को

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
Follow us on Google News
share

प्रयागराज में इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने दिव्यांग छात्रों के लिए पीजी, एलएलबी और बीएड में प्रवेश के लिए मेडिकल परीक्षण की प्रक्रिया शुरू की है। छात्रों को 29 जुलाई को पंजीकरण कराना होगा और 30 जुलाई को मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होना अनिवार्य है। सभी मूल दस्तावेज लाना अनिवार्य है।

दिव्यांग कोटे में प्रवेश के लिए 29 को पंजीकरण, मेडिकल बोर्ड 30 को
दिव्यांग कोटे में प्रवेश के लिए 29 को पंजीकरण, मेडिकल बोर्ड 30 को

प्रयागराज, कार्यालय संवाददाता। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में दिव्यांग कोटे के तहत पीजी, एलएलबी और बीएड में प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के मेडिकल परीक्षण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। विश्वविद्यालय ने अभ्यर्थियों के लिए पंजीकरण और मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने की तिथि जारी कर दी है।अभ्यर्थियों को 29 जुलाई को सुबह 10 से शाम चार बजे तक अधिष्ठाता छात्र कल्याण कार्यालय में पंजीकरण कराना होगा। इसके बाद 30 जुलाई को दोपहर 1.30 बजे मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, स्कोर कार्ड और सीएमओ द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाणपत्र के मूल दस्तावेजों के साथ उनकी एक-एक छायाप्रति लानी होगी।

ये भी पढ़ें:खेल कोटे से प्रवेश के लिए 27 से काउंसिलिंग

विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि दिव्यांगता प्रमाणपत्र यूडीआईडी पोर्टल पर दिखाई देना अनिवार्य है। निर्धारित तिथि के बाद दोबारा पंजीकरण या मेडिकल परीक्षण का अवसर नहीं मिलेगा।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Prayagraj News Allahabad University Prayagraj Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।