दिव्यांग कोटे में प्रवेश के लिए 29 को पंजीकरण, मेडिकल बोर्ड 30 को
प्रयागराज में इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने दिव्यांग छात्रों के लिए पीजी, एलएलबी और बीएड में प्रवेश के लिए मेडिकल परीक्षण की प्रक्रिया शुरू की है। छात्रों को 29 जुलाई को पंजीकरण कराना होगा और 30 जुलाई को मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होना अनिवार्य है। सभी मूल दस्तावेज लाना अनिवार्य है।
प्रयागराज, कार्यालय संवाददाता। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में दिव्यांग कोटे के तहत पीजी, एलएलबी और बीएड में प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के मेडिकल परीक्षण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। विश्वविद्यालय ने अभ्यर्थियों के लिए पंजीकरण और मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने की तिथि जारी कर दी है।अभ्यर्थियों को 29 जुलाई को सुबह 10 से शाम चार बजे तक अधिष्ठाता छात्र कल्याण कार्यालय में पंजीकरण कराना होगा। इसके बाद 30 जुलाई को दोपहर 1.30 बजे मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, स्कोर कार्ड और सीएमओ द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाणपत्र के मूल दस्तावेजों के साथ उनकी एक-एक छायाप्रति लानी होगी।
विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि दिव्यांगता प्रमाणपत्र यूडीआईडी पोर्टल पर दिखाई देना अनिवार्य है। निर्धारित तिथि के बाद दोबारा पंजीकरण या मेडिकल परीक्षण का अवसर नहीं मिलेगा।
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