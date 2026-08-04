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मीठापुर-महुली एलिवेटेड का निर्माण दस अगस्त तक : मंत्री

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पटना
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पथ निर्माण मंत्री ई. कुमार शैलेन्द्र ने कहा कि मीठापुर से सिपारा-महुली एलिवेटेड रोड का निर्माण कार्य 10 अगस्त तक पूरा होगा। मंत्री ने परियोजनाओं का निरीक्षण किया और निर्माण की गुणवत्ता, सुरक्षा व्यवस्थाओं तथा समय सीमा की समीक्षा की। यह परियोजना पटना शहर में यातायात जाम की समस्या को कम करेगी।

मीठापुर-महुली एलिवेटेड का निर्माण दस अगस्त तक : मंत्री

पथ निर्माण मंत्री ई. कुमार शैलेन्द्र ने कहा है कि मीठापुर से सिपारा-महुली एलिवेटेड रोड का निर्माण कार्य दस अगस्त तक पूरा कर लिया जाएगा। मीठापुर गोलंबर से नवनिर्मित करबिगहिया गोलंबर और करबिगहिया गोलंबर से मीठापुर बस स्टैंड एलिवेटेड कार्य भी दस अगस्त तक पूरा होगा। मंगलवार को मंत्री ने इनके निर्माण कार्य का जायजा लिया। मंत्री ने परियोजनाओं के निरीक्षण के दौरान वर्तमान प्रगति, निर्माण की गुणवत्ता, सुरक्षा व्यवस्था तथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर कार्य पूर्ण करने के संबंध में विस्तृत समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक, वरिष्ठ पदाधिकारीगण, परियोजना से जुड़े अभियंता, कार्यकारी एजेंसी एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

अधिकारियों ने परियोजना की तकनीकी प्रगति एवं शेष कार्यों की अद्यतन जानकारी मंत्री को दी। मंत्री ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता बनाए रखते हुए शेष कार्यों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह परियोजना पटना शहर की महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक है तथा इसके पूर्ण होने से मीठापुर गोलंबर में लंबे समय से बनी यातायात जाम की समस्या में कमी आएगी।

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