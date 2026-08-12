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नेपाल के हाथियों का दूसरा घर बना पीलीभीत टाइगर रिजर्व

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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पीलीभीत में धान और गन्ने के सीजन में नेपाल के हाथियों का व्यवहार बदल गया है। अब वे पूरे साल पीटीआर में मौजूद रहते हैं। स्टेट एलीफेंट एक्शन प्लान पर काम शुरू होगा, जिससे हाथियों के परंपरागत गलियारे की सुरक्षा संभव हो सके। हाल ही में दुर्गा नाम की मादा हाथी को नया नाम रोहिणी दिया गया है।

नेपाल के हाथियों का दूसरा घर बना पीलीभीत टाइगर रिजर्व

पीलीभीत। धान और गन्ने के सीजन में अमूमन नेपाल के शुक्लाफांटा से पीटीआर में दाखिल होने वाले नेपाल के हाथियों का व्यवहार बदल गया है। अब वे चंद सीजन या महीने नहीं बल्कि पूरे साल हर धमाचौकड़ी करते हैं। यही वजह है कि अब जल्द ही स्टेट एलीफैंट एक्शन प्लान पर काम होगा। जिससे इनके गलियारे पर काम हो सके। 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस है। यूं तो हाथियों की संख्या अब तक पीटीआर में 2020 तक नहीं थी। पर 2021 में कर्नाटक से लाए गए हाथियों छोटा और बड़ा सूर्या के अलावा निसर्गा और मणिकांत अब पीटीआर के ही मेहमान हो गए हैं। अब इन चार हाथियों पर यहां हाथियों की वंशबेल बढ़ाने का दारोमदार हैं। इसके अलावा नेपाल के हाथियों को मूड चेंज होना भी पीटीआर के लिए मुफीद साबित हो रहा है। पहले केवल गन्ना सीजन या धान के सीजन में यहां नेपाल के हाथियों का आना जाना होता था। पर अब नेपाल के हाथी तकरीबन हर सीजन में ही पीटीआर में मौजूदगी दर्ज कराते हैं।

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स्टेट एक्शन प्लान बनने जा रहा

बीते दिनों 23 जून को उच्चस्तरीय बैठक के बाद तय हुआ है कि स्टेट लेवल एलिफेंट एक्शन प्लान बनाया जाएगा। जिसे हाथियों के परंपरागत गलियारे को सुरक्षित किया जाएगा। इसमें पीलीभीत कर्तनियाघाट, बहराइच, सहारनपुर और बिजनौर जनपद को लिया जाना है।

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नन्हीं मादा दुर्गा को मिला नया नाम रोहिणी

बिजनौरी से पिछले दिनों दुर्गा के रूप में मिली एक मादा हाथी का भी आंगन अब पीटीआर हो चुका है। अब वह यहां पर पली बढ़ी और यहां के माहौल को समझ रही हैं। उसे जंगल के तौर तरीकों और यहां की गतिविधियों से अवगत कराया जाएगा। ताकि वह लखीमपुर की चंपाकली जैसे दक्ष हो सके।

कोई एक सीजन नहीं हाथियों को

डीएफओ मनीष सिंह ने बताया कि जैव विविधता अच्छी होने का ही प्रमाण है कि नेपाल के हाथियों के लिए पीटीआर दूसरा घर तरीके से बन रहा है। वहीं विश्व प्रकृति निधि के परियोजना अधिकारी नरेश कुमार ने बताया कि हाथी अब तकरीबन बारह महीनें आते जाते रहते हैं। कोई एक सीजन कहना ठीक नहीं होगा।

सामान्य प्रश्न

पीटीआर में हाथियों के रहने का क्या कारण है?
नेपाल के हाथियों का व्यवहार बदला है, जिससे वे अब पूरे साल पीटीआर में मौजूद रहते हैं।
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