हरिद्वार में हाथी ने वन गुर्जर को उतारा मौत के घाट
हरिद्वार के श्यामपुर रेंज में दियावाली स्रोत के निवासी वन गुर्जर यूसुफ (65) को एक हाथी ने मार डाला। यूसुफ ने पीली पड़ाव आबादी के लिए घर से बाहर जाने के बाद यह हादसा हुआ। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर हाथी को बामुश्किल भगाया।
हरिद्वार। श्यामपुर रेंज क्षेत्र अंतर्गत दियावाली स्रोत निवासी वन गुर्जर यूसुफ (65) पुत्र कासिम को हाथी ने मौत के घाट उतारा। जानकारी के मुताबिक किसी काम से पीली पड़ाव आबादी के लिए मृतक घर से निकला था। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर बामुश्किल हाथी को भगाया।
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