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बिजली कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान पर बल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सोनभद्र
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बिजली कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान पर बल

ओबरा, हिन्दुस्तान संवाद। अखिल भारतीय विद्युत मजदूर संघ की बैठक प्रांतीय कार्यालय लखनऊ में अखिल भारतीय महामंत्री डी. राजमुर्गन की मौजूदगी में हुई। इस दौरान बिजली कर्मचारियों के समस्याओं के समाधान और यूपी में विद्युत मजदूर महासंघ के गठन पर बल दिया गया। इस दौरान अखिल भारतीय महामंत्री डी. राजमुर्गन ने कहा कि वर्तमान समय में विद्युत क्षेत्र के कर्मचारियों की चुनौतियों का प्रभावी समाधान तभी संभव है, जब संगठनात्मक एकता को और अधिक मजबूत किया जाए। उन्होंने अखिल भारतीय विद्युत मजदूर संघ एवं भारतीय मजदूर संघ उत्तर प्रदेश से संबद्ध विद्युत क्षेत्र में कार्यरत सभी यूनियनों को एक मंच पर लाकर उत्तर प्रदेश स्तर पर एक सशक्त विद्युत मजदूर महासंघ के गठन पर जोर दिया।

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कहा कि महासंघ का गठन न केवल कर्मचारियों की आवाज को अधिक प्रभावी बनाएगा, बल्कि विद्युत क्षेत्र के श्रमिकों एवं कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए एक मजबूत और संगठित मंच भी उपलब्ध होगा। बैठक का नेतृत्व भारतीय मजदूर संघ उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक अध्यक्ष एवं विद्युत प्रभारी राकेश सिंह ने किया। अध्यक्षता उत्तर प्रदेश विद्युत मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष शशिकांत श्रीवास्तव तथा संचालन प्रदेश महामंत्री विवेक सिंह ने किया। इस मौके पर राजेश कुमार सिंह, विजय कुमार त्रिपाठी, विष्णु पाण्डेय, शंभू सिंह, दीपक आदि मौजूद रहे।

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