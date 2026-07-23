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10.08 लाख रुपये का राजस्व निर्धारण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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विद्युत विभाग ने बिजली चोरी पर अंकुश लगाने के लिए चेकिंग अभियान चलाया। खास टीमों ने संवेदनशील क्षेत्रों में निरीक्षण किया और 29 घरों में बिजली चोरी के मामले पकड़े गए। इन मामलों में 36 किलोवाट बिजली की चोरी की गई। विभाग ने राजस्व निर्धारण के लिए 10.08 लाख रुपये का शमन शुल्क लगाया है।

10.08 लाख रुपये का राजस्व निर्धारण

बिजली चोरी पर अंकुश लगाने और लाइन लॉस कम करने के लिए विद्युत विभाग की टीमों ने तड़के से चेकिंग अभियान चलाया। अधिशासी अभियंताओं के नेतृत्व में गठित विशेष टीमों ने शहर और ग्रामीण क्षेत्र के संवेदनशील इलाकों में औचक निरीक्षण किया। इस दौरान गलशहीद और उपखंड अगवानपुर क्षेत्र में 29 घरों में सीधे हुकिंग और मीटर बाईपास कर बिजली चोरी के मामले पकड़े गए। विद्युत विभाग के अनुसार चेकिंग के दौरान पकड़े गए 29 मामलों में कुल 36 किलोवाट विद्युत भार की चोरी सामने आई। विभाग की ओर से इन मामलों में करीब 10.08 लाख रुपये का राजस्व निर्धारण और शमन शुल्क लगाया गया है।

बिजली चोरी करते पकड़े गए लोगों के खिलाफ विद्युत अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत थाना विद्युत चोरी निरोधक में रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। विभाग की ओर से निर्धारित राजस्व और शमन शुल्क की वसूली के लिए अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।

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