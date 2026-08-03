78 साल बाद गांव में बिजली पहुंची तो खिलखिलाए बच्चे, कूलर और पंखे चले

कोठी। सिद्धौर ब्लाक के ग्राम पंचायत अरुई के राजाबाग गांव में आजादी के 78 साल बाद बिजली पहुंची है। रविवार से इस गांव के नौ घरों में पहली बार बिजली के तारों में करंट दौड़ा तो रोशनी से जगमग हो गए घर और आंगन। जिसे देख बच्चे खिलखिला उठे। कूलर और पंखे भी चलने लगे। ग्रामीणों के चेहरे पर खुशी छा गई। बच्चे कूलर की हवा में बिजली की रोशनी में किताबें लेकर पढ़ाई करने बैठ गए। जिससे उनके परिवारों में भी उत्साह है। गांव में बिजली की पहुंचने से लोग विद्युत उपकरण खरीदना भी शुरू कर दिए हैं। अब बिजली आने से घरों में पंखे, फ्रिज, कूलर और एलईडी लाइटें जगमगा उठी हैं।

सिद्धौर ब्लॉक क्षेत्र के अरूई की ग्राम पंचायत के राजाबाग गांव में आजादी के बाद से बिजली नहीं आने से कई परिवार को समस्या थी। ग्रामीण डिबरी, मोमबत्ती या सोलर पैनल के सहारे जीवन यापन कर रहे थे। मगर सिद्धौर पावर हाउस के जेई दयालचंद्र की मेहनत से गांव विद्युत रोशनी से जगमगा उठा। उन्होंने बताया कि उन्हें जानकारी मिली थी कि राजाबाग गांव के नौ घर बिजली सुविधा से वंचित हैं। इसके बाद, 'सौभाग्य ग्रामीण विद्युतीकरण फेस तीन योजना' के तहत इस गांव का चयन किया गया। इसके तहत राजाबाग गांव में 12 नए पोल लगाए गए। यहां ट्रांसफॉर्मर स्थापित किया गया। यह बिजली पास के पांडेयपुरवा गांव से खींची गई। इसे देवीगंज स्थित विद्युत उपकेंद्र से सप्लाई किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि गांव के करीब छह उपभोक्ताओं को विद्युत कनेक्शन दिए गए हैं। उनकी केवाईसी भी पूरी कर ली गई है। शेष घरों में कनेक्शन देने का काम किया जा रहा है। जिससे विभाग का राजस्व बढ़ा। गांव में खुशहाली है। बच्चे और बूढ़े विद्युत उपकरण का लुफ्त ले रहे हैं। बिजली रोशनी की पढ़ाई में अध्ययन करने के साथ पंखा से उमस भारी गर्मी से राहत महसूस किया है। प्रधान प्रशासक प्रतिनिधि अरुई मातादीन वर्मा ने बताया कि यह गांव दलित आबादी का गांव है। अब तक बिजली से वंचित था। इसके लिए कई बार पत्राचार किया गया था। लेकिन विभागीय अधिकारियों के प्रयास नंदकिशोर रावत, कल्लू रावत, राजू रावत, तेजराम रावत, हरिराम रावत, खुशीराम रावत, लल्लू रावत और शिवकेश रावत सहित अन्य घरों को बिजली से रोशन किया गया है।