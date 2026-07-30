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बिजली के फ्लैट रेट संशोधन पर नहीं बनी सहमति, अब मुख्यमंत्री के समक्ष जाएगा प्रस्ताव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अंबेडकर नगर
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टांडा में बुनकरों के लिए अटल बिहारी फ्लैट रेट विद्युत योजना के तहत बिजली दरों में संशोधन के लिए बैठक आयोजित की गई। हालांकि अंतिम सहमति नहीं बन सकी, अधिकारियों ने प्रस्ताव मुख्यमंत्री को भेजने का निर्णय लिया। बुनकरों ने दरों को घटाने की मांग की है, और निर्णय का सभी को इंतजार है।

बिजली के फ्लैट रेट संशोधन पर नहीं बनी सहमति, अब मुख्यमंत्री के समक्ष जाएगा प्रस्ताव

टांडा, संवाददाता। प्रदेश के पावरलूम बुनकरों के लिए संचालित अटल बिहारी फ्लैट रेट विद्युत योजना के तहत बिजली दरों में संशोधन के लिए हुई उच्चस्तरीय बैठक में अंतिम सहमति नहीं बन सकी। हालांकि बैठक में मौजूद वरिष्ठ अधिकारियों और मंत्रियों ने इस बात पर सहमति जताई कि बुनकरों के हितों को ध्यान में रखते हुए तैयार प्रस्ताव अब मुख्यमंत्री के समक्ष भेजा जाएगा, जहां अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इससे प्रदेश के लाखों बुनकरों में फ्लैट रेट में राहत मिलने की उम्मीद जगी है। प्रदेश की राजधानी में प्रमुख सचिव एमएसएमई एवं निर्यात प्रोत्साहन आलोक कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान, राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी, वस्त्र विभाग और विद्युत विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ प्रदेश के विभिन्न जनपदों के बुनकर प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

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बैठक में बुनकरों ने मौजूदा 300 और 400 रुपये प्रति हॉर्स पावर की दरों को घटाकर क्रमश: 200 और 150 रुपए किए जाने की मांग दोहराई। इस पर कई दौर की चर्चा हुई, लेकिन सभी प्रतिनिधियों के बीच एकमत नहीं बन सका। बैठक में 20 क्लस्टरों की लोडिंग व्यवस्था पर सकारात्मक सहमति दिखाई दी, जबकि फ्लैट रेट संशोधन के मुद्दे पर विभिन्न पक्षों ने अलग-अलग सुझाव रखे। मंत्रियों ने प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि सरकार जो भी निर्णय लेगी, वह आम बुनकरों के हितों और प्रदेश की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखकर लिया जाएगा। बैठक में विद्युत आपूर्ति, क्लस्टर व्यवस्था, दर निर्धारण तथा बुनकरों से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी विस्तार से विचार-विमर्श हुआ। अब सभी की निगाहें मुख्यमंत्री के निर्णय पर टिकी हैं, जिससे प्रदेश के पावरलूम उद्योग को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।

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