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आज से लगेगा बिजली का मेगा शिविर, समस्याओं का होगा समाधान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चंदौली
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उत्तर प्रदेश पॉवर कारपोरेशन कमालपुर में 5 से 31 अगस्त तक विद्युत मेगा कैंप लगा रहा है। उपभोक्ता बिजली बिलों की गड़बड़ी और अन्य समस्याओं का समाधान करवा सकेंगे। यह कैंप विभिन्न उपकेंद्रों पर आयोजित होगा, जिसमें शिकायतों का समाधान किया जाएगा। इस दौरान बकाया और अवैध कनेक्शन वालों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी।

आज से लगेगा बिजली का मेगा शिविर, समस्याओं का होगा समाधान

कमालपुर, हिन्दुस्तान संवाद। बिजली विभाग की ओर से बिल और बकाया देयों को दुरुस्त कराने के लिए परेशान उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश पॉवर कारपोरेशन की ओर से पांच अगस्त से 31 अगस्त तक विद्युत मेगा कैंप लगाने जा रहा है, जिसमें कमालपुर उपखंड से जुड़े उपभोक्ता अपने संबंधित उपकेंद्र पर अलग अलग तिथियों पर पहुंचकर बिजली बिलों में गड़बड़ी सहित अन्य समस्याओं का निदान कराकर लाभ उठा सकते हैं। एसडीओ उपखंड अधिकारी कमालपुर सुधीर कुमार ने बताया कि जो लोग बिजली बिल में गड़बड़ी से परेशान हैं, उनकी समस्या के समाधान के लिए बिजली उपकेंद्र पर मेगा कैंप का आयोजन किया जा रहा है।

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उनकी शत प्रतिशत शिकायतों का निस्तारण इस मेगा कैंप में कर दिया जाएगा। इस शिविर में गलत बकाया बिल, नए संयोजन, भार वृद्धि, खराब मीटर, स्मार्ट मीटर, बिल संशोधन, विधा परिवर्तन, बकाया बिल जमा करने से संबंधित सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। शिविर सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक लगेगा।इसमें 5 अगस्त को अवाजापुर, 6 अगस्त को रमौली, 7 अगस्त को कमालपुर, 10 अगस्त को अवाजापुर,11 अगस्त को धानापुर, 12 अगस्त को रमौली, 13 अगस्त को कमालपुर, 14 अगस्त को अवाजापुर बिजली उपकेंद्र पर बिजली मेगा कैंप लगाया जाएगा।उक्त तिथियों पर उपभोक्ता संबंधित उपकेंद्रों पर पहुंचकर बिजली से जुड़े अपनी समस्या का निदान करा सकते है।यह योजना 31 अगस्त तक विभिन्न बिजली उपकेंद्र पर अलग अलग तिथियों पर मेगा कैंप लगाया जाएगा।इसके बाद बकाया उपभोक्ताओं,कटीयामारो, अवैध कनेक्शनधारियों पर अभियान चलाकर कार्रवाई किया जाएगा।

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