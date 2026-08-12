शटडाउन के बावजूद ट्रांसफार्मर में आया करंट, बिजली विभाग का मानवबल झुलसा

लखीसराय में सोमवार को बिजली विभाग की लापरवाही के चलते एक कर्मचारी करंट की चपेट में आ गया। गौतम कुमार के पुत्र गौरव कुमार, जो ट्रांसफार्मर पर फ्यूज जोड़ने का काम कर रहे थे, अचानक करंट लगने से अचेत हो गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत प्राथमिक उपचार दिया और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया।

लखीसराय, हिन्दुस्तान संवाददाता। बिजली विभाग की लापरवाही और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा करने वाली घटना मंगलवार को सामने आई, जब शटडाउन लेकर ट्रांसफार्मर पर फ्यूज जोड़ने चढ़े विभाग के मानवबल को अचानक करंट लग गया। करंट लगने से मानवबल कुछ देर के लिए अचेत जैसी स्थिति में पहुंच गया। स्थानीय लोगों की तत्परता से उसे तत्काल प्राथमिक उपचार दिया गया, जिसके बाद सदर अस्पताल लखीसराय में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों ने उसकी स्थिति खतरे से बाहर बताई है।

घटना का विवरण मिली जानकारी के अनुसार बिजली विभाग के मानवबल गौतम कुमार के पुत्र गौरव कुमार (35 वर्ष) बिहटा क्षेत्र में बिजली से संबंधित कार्य कर रहे थे। गौरव कुमार का घर ओरे गांव में बताया गया है। वह फीडर से एसबीओ के माध्यम से शटडाउन लेकर ट्रांसफार्मर पर फ्यूज जोड़ने के लिए चढ़े थे। बताया जाता है कि शटडाउन लेने के बाद जब वह ट्रांसफार्मर पर काम कर रहे थे, उसी दौरान अचानक उसमें बिजली का करंट प्रवाहित हो गया। करंट की चपेट में आने से गौरव कुमार की हालत बिगड़ गई। घटना के बाद मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों में अफरा-तफरी मच गई। लोगों ने तत्काल गौरव को ट्रांसफार्मर से नीचे उतारा और घरेलू स्तर पर प्राथमिक उपचार किया।

स्थानीय लोगों की तत्परता स्थानीय लोगों के अनुसार शरीर में करंट का असर कम करने के लिए उसके शरीर को बेलन से रगड़कर उपचार करने का प्रयास किया गया। इसके बाद उसे तत्काल इलाज के लिए लखीसराय सदर अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों की देखरेख में उसका इलाज शुरू किया गया। सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि जब मानवबल द्वारा फीडर से शटडाउन लिया गया था और ट्रांसफार्मर पर फ्यूज जोड़ने का काम किया जा रहा था, तो अचानक ट्रांसफार्मर में बिजली कैसे आ गई।

बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल शटडाउन के बावजूद विद्युत आपूर्ति बहाल होने की स्थिति ने बिजली विभाग की कार्यप्रणाली और सुरक्षा प्रोटोकॉल पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना के संबंध में बिजली विभाग के अधिकारियों से जानकारी लेने का प्रयास किया गया, लेकिन संबंधित पदाधिकारी इस मामले में कुछ भी स्पष्ट बताने से परहेज करते नजर आए। शटडाउन के दौरान बिजली कैसे बहाल हुई और इसके लिए जिम्मेदार कौन है, यह जांच का विषय बन गया है। घटना के बाद विभागीय कर्मियों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं।