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विद्युत मजदूर संघ ने चेयरमैन यूपीपीसीएल को दिया मांग पत्र

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जौनपुर
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जौनपुर में अखिल भारतीय विद्युत मजदूर महासंघ का प्रतिनिधिमंडल ने उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष आशीष गोयल से मुलाकात की। उन्होंने कर्मचारियों और अभियंताओं की समस्याओं के समाधान के लिए 12 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। गोयल ने समस्याओं के शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया।

विद्युत मजदूर संघ ने चेयरमैन यूपीपीसीएल को दिया मांग पत्र

जौनपुर, संवाददाता। अखिल भारतीय विद्युत मजदूर महासंघ का एक प्रतिनिधि मंडल गुरुवार को उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष आशीष गोयल से मुलाकात किया। प्रतिनिधि मंडल ने उन्हें कर्मचारियों एवं अभियंताओं से संबंधित विभिन्न ज्वलंत समस्याओं के समाधान को लेकर 12 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। मांग पत्र में विद्युत कर्मचारियों के हितों, सेवा संबंधी समस्याओं, कार्यस्थल पर सुविधाओं तथा लंबित मांगों पर चर्चा की गई है। संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि कर्मचारियों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान विद्युत व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाने में सहायक होगा। चेयरमैन आशीष गोयल ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को गंभीरता से सुनते हुए मांग पत्र में उल्लिखित विषयों पर सकारात्मक विचार करने तथा संबंधित समस्याओं के शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया।

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प्रतिनिधिमंडल मे महामंत्री डी. राजमुर्गन, भारतीय मजदूर संघ के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह, विद्युत मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष शशिकांत श्रीवास्तव, महामंत्री विवेक सिंह तथा प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश कुमार शामिल रहे।

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