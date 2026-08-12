एमडी से मिले विद्युत मजदूर पंचायत के सदस्य
वाराणसी में विद्युत मजदूर पंचायत के प्रतिनिधियों ने पूर्वांचल डिस्कॉम के एमडी संदीप कुमार से मुलाकात की। इस बैठक में कर्मचारियों की लंबित समस्याएं और मांगें उठाई गईं। प्रबन्ध निदेशक ने आश्वासन दिया कि समस्याओं का प्राथमिकता पर समाधान किया जाएगा। प्रतिनिधिमंडल में कई प्रमुख सदस्य शामिल थे।
वाराणसी, वरिष्ठ संवाददाता। विद्युत मजदूर पंचायत के एक प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को पूर्वांचल डिस्कॉम के एमडी संदीप कुमार से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने कर्मचारियों से जुड़ी विभिन्न लंबित समस्याओं एवं मांगों को विस्तार से रखा। प्रबन्ध निदेशक ने आश्वस्त किया कि कर्मचारियों की वास्तविक एवं न्यायोचित समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाएगा। प्रतिनिधि मंडल में प्रांतीय कार्यवाहक महामंत्री डॉ. आरबी सिंह, प्रान्तीय अतिरिक्त महामंत्री ओपी सिंह, प्रांतीय मंत्री जिउतलाल, जिलाध्यक्ष विजय सिंह, प्रांतीय पूर्वांचल मंत्री अंकुर पाण्डेय आदि थे।
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