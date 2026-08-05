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ईवी उद्योग 2030 तक चार करोड़ नौकरियां पैदा करेगा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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मुंबई में एक रिपोर्ट के अनुसार, इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग 2030 तक 3 से 4 करोड़ नौकरियां पैदा कर सकता है। नियुक्तियों में सालाना 15-20 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है, खासकर इंजीनियरिंग और बैटरी प्रौद्योगिकियों में। यह सेक्टर अपने सबसे अधिक रोजगार-गहन चरण में प्रवेश कर रहा है।

ईवी उद्योग 2030 तक चार करोड़ नौकरियां पैदा करेगा

मुंबई, एजेंसी। इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग 2030 तक तीन से चार करोड़ नौकरियां पैदा कर सकता है। इस दौरान इंजीनियरिंग, ऊर्जा प्रणालियों और बैटरी प्रौद्योगिकियों में विशेष प्रतिभा की बढ़ती मांग के चलते नियुक्तियों में सालाना 15-20 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है। बुधवार को जारी एक रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है। मानव संसाधन कंपनी एडेको इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, यात्री वाहनों, वाणिज्यिक बेड़ों, दोपहिया वाहनों और सार्वजनिक परिवहन में ईवी को अपनाने में तेजी आ रही है, इसलिए भारत का ईवी उद्योग अपने सबसे अधिक रोजगार-गहन चरण में प्रवेश कर रहा है। इसमें आगे कहा गया कि यह खंड वाहन निर्माण के अवसर से विकसित होकर अब एक पूरी तरह से एकीकृत औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र (इकोसिस्टम) बन रहा है।रिपोर्ट

कहती है कि ईवी क्षेत्र में 2030 तक तीन से चार करोड़ नौकरियां पैदा होने का अनुमान है, जिसमें 10-15 प्रतिशत प्रत्यक्ष और 85-90 प्रतिशत अप्रत्यक्ष नौकरियां होंगी। यह रिपोर्ट 100 से अधिक कंपनियों के निष्कर्षों पर आधारित है। इसके मुताबिक, नियुक्तियों में सालाना आधार पर 15-20 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है। इस दौरान इंजीनियरिंग, ऊर्जा प्रणालियों और बैटरी प्रौद्योगिकियों में विशेष रूप से अवसर तैयार होंगे।

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