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खेतों में प्रवाहित करंट के झटके बेजुबानों की ले रहे जान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बहराइच
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बहराइच फाइल-19- फेंसिंग में झटका बहराइच,संवाददाता। जिले में नीलगाय, सूअर और आवारा पशुओं

खेतों में प्रवाहित करंट के झटके बेजुबानों की ले रहे जान

बहराइच फाइल-19- फेंसिंग में झटका बहराइच,संवाददाता।

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जिले में नीलगाय, सूअर और आवारा पशुओं से फसल बचाने के नाम पर किसानों द्वारा अपनाए जा रहे तरीके अब बेजुबानों के लिए जानलेवा बनते जा रहे हैं। कई गांवों में खेतों के चारों ओर अवैध रूप से बिजली का करंट प्रवाहित किया जा रहा है और कंटीले तारों की बाड़ लगाई गई है। इसके झटके से अब तक कई मवेशी, कुत्ते और जानवरों की मौत हो चुकी है। इससे न केवल खुलेआम पशुक्रुरता हो रही है बल्कि चोरी की बिजली भी खपाई जा रही है।

पशुओं से फसलों की सुरक्षा

जिले भर में पशुओं से फसलों को बचाने के लिए बड़े किसान झटके वाली मशीन के जरिए खेतों में चारों ओर करंट प्रवाहित करने को लाइन बिछा हुए हैं। कटीले तारों के साथ करंट प्रवाहित होने से झटका लगने पर मवेशी खेतों से दूर भागते हैं,लेकिन रात में झटके वाली मशीन को हटाकर सीधे घरेलू बिजली लाइन का करंट प्रवाहित कर दिया जा रहा है। यह करंट चपेट में आने वाले मवेशियों के लिए काल बन रहा है। पयागपुर और मिहींपुरवा क्षेत्र से पिछले एक माह में करंट लगने से तीन गाय और दो कुत्ते हादसे का शिकार हुए हैं।जबकि नानपारा के एक गांव में कंटीले तार में फंसकर एक नीलगाय घायल हो गई थी, जिसे वन विभाग की टीम ने काफी मशक्कत के बाद बचाया। ग्रामीणों का कहना है कि रात में अंधेरे में अनजाने में कोई इंसान भी इसकी चपेट में आ सकता है।सीवीओ डॉ राजेश कुमार उपाध्याय बताते हैं कि किसानों का यह रवैए न सिर्फ पशुक्रूरता है, बल्कि विधि विरुद्ध भी है। इस ऐसे किसानों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। नियम विरुद्ध खेतों में लगाए जा रहे बाड़ व करंट प्रवाहित करने के मामले में जिम्मेदार अधिकारी कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं,जिसके चलते बड़े पैमाने पर पशुधन की हानि भी हो रही है। तेजवापुर, मिहींपुरवा,बाबागंज,विशेश्वरगंज समेत सभी ब्लॉकों में बड़े पैमाने पर खेतों में करंट प्रवाहित बाड़ की तस्वीर देखी जा सकती है।

करंट प्रवाहित करने पर कार्रवाई का प्रावधान

अधिवक्ता सभाराज सिंह बताते हैं कि भारतीय विद्युत अधिनियम और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत खेतों में जानबूझकर करंट प्रवाहित करना और धारदार-कंटीली बाड़ लगाना दंडनीय अपराध है। इस कारण दुर्घटना होने पर खेत मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जेल और जुर्माना दोनों हो सकता है। इस नियम का कड़ाई से पालन करने पर ऐसी स्थिति से निपटा जा सकेगा।

फसल बचाने को अपनाए बेहतर विकल्प

डीएओ डॉ सूबेदार यादव बताते हैं कि टीन की बाड़, झाड़ियों की घेराबंदी और सामुदायिक चौकीदारी जैसे सुरक्षित विकल्प अपनाए जा सकते हैं। कहा कि किसान फसल सुरक्षा के लिए कानून सम्मत उपाय अपनाएं। करंट और कंटीली बाड़ से न सिर्फ जानवरों की जान जा रही है, बल्कि मानव जीवन को भी खतरा है। नियम तोड़ने वालों पर अब कठोर कार्रवाई तय है।

कोट

जिले में फसलों की सुरक्षा के नाम पर कटीले व करंट प्रवाहित तार का बाढ़ लगाना अपराध है। सभी तहसीलों के एसडीएम को सत्यापन कराकर ऐसे लोगों को चिंहित कर कार्रवाई के निर्देश दिए जाएंगे।

अमित कुमार, एडीएम, बहराइच

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

बहराइच जिले में फसलों की सुरक्षा के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?
किसान अवैध रूप से बिजली का करंट प्रवाहित करने और कंटीले तारों की बाड़ लगाने का सहारा ले रहे हैं।

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