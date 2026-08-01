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करंट से घायल महिला की सीएचसी में इलाज के दौरान मौत, परिजनों का हंगामा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
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-01purn13-मृतका के शव के पास विलाप करते उनके परिजन । भवानीपुर, एक संवाददाता। भवानीपुर नगर पंचायत के सर्कलटोला वार्ड संख्या सात में शनिवार को बिजली के

करंट से घायल महिला की सीएचसी में इलाज के दौरान मौत, परिजनों का हंगामा

भवानीपुर, एक संवाददाता। भवानीपुर नगर पंचायत के सर्कलटोला वार्ड संख्या सात में शनिवार को बिजली के करंट लगने से गंभीर रूप से घायल एक महिला की सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवानीपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने चिकित्सकों पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया। करीब तीन घंटे तक अस्पताल में तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ। मृतक महिला वार्ड सात सर्कलटोला निवासी मो० मकसूद की पत्नी नबिसा खातून (35 वर्ष) थी । मृतक महिला के परिजनों ने बताया कि शनिवार की सुबह करीब दस बजे नबिसा खातून घर पर भींगे कपड़े फैलाने के दौरान विद्युत प्रवाहित तार की चपेट में आ गईं। करंट लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गईं। आनन-फानन में परिजन उन्हें इलाज के लिए सीएचसी भवानीपुर लेकर पहुंचे। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल पहुंचने के बाद चिकित्सकों से बार-बार गुहार लगाने के बावजूद समय पर इलाज शुरू नहीं किया गया। परिजनों का कहना है कि काफी देर बाद उपचार शुरू हुआ, लेकिन तब तक महिला की मौत हो चुकी थी。

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घटना का हंगामा

महिला की मौत की सूचना मिलते ही परिजन और ग्रामीण भड़क उठे। आक्रोशित लोगों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया। हंगामे के दौरान करीब तीन घंटे तक महिला का शव अस्पताल में ही पड़ा रहा। स्थिति को देखते हुए अस्पताल में कार्यरत चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मी अस्पताल से भाग निकले थे। घटना की सूचना पर भवानीपुर थाना के अवर निरीक्षक शैलेश कुमार सिंह, अवर निरीक्षक अमित कुमार, प्रशिक्षु अवर निरीक्षक सुमन कुमार तथा पप्पू कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और लोगों को शांत कराने का प्रयास किया। वहीं प्रखंड प्रमुख के पति बिट्टू यादव, वार्ड पार्षद के पुत्र राजा अली समेत कई स्थानीय समाजसेवियों ने भी लोगों को समझाया।

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जांच और कार्रवाई की मांग

काफी मशक्कत के बाद आक्रोशित लोग शांत हुए और महिला के शव को अपने घर ले गए। परिजनों ने मृतका के शव का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। घटना के बाद से मृतक के परिजनों में शोक का माहौल है। मृतका के परिजनों का आरोप है कि यदि अस्पताल में समय पर इलाज शुरू कर दिया जाता तो नबिसा खातून की जान बच सकती थी। उन्होंने पूरे मामले की जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। अवर निरीक्षक शैलेश कुमार सिंह ने बताया कि करंट लगने से महिला की मौत हुई है । उन्होंने कहा कि हंगामे के दौरान कोई भी अप्रिय घटना नहीं घटी और मृतिका के परिजन शव का पोस्टमार्टम नहीं कराने का लिखित आवेदन दिया है।

एम्बुलेंस चालक की लापरवाही

जीएमसीएच किया था रेफर, एम्बुलेंस चालक की लापरवाही से मौत : चिकित्सा पदाधिकारी

ड्यूटी पर तैनात चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. स्नेहा कुमारी ने बताया कि करंट लगे महिला मरीज को उसके परिजन अस्पताल लेकर आये थे। उन्होंने बताया कि घायल महिला की स्थिति को गंभीर देखते हुए प्राथमिक उपचार बाद उसे जीएमसीएच पूर्णिया रेफर कर दिया गया था। उसने बताया कि रेफर किए जाने के बाद उन्होंने एम्बुलेंस चालक मो. रजी एवं एमटी सलमान को तुरंत घायल मरीज को ले जाने की बात कही थी। परन्तु एम्बुलेंस चालक ने चिकित्सा पदाधिकारी की बात नहीं मानकर प्रसव कराने आये रोगी को छोड़ने चला गया। चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. स्नेहा ने स्पष्ट कहा एम्बुलेंसकर्मी की लापरवाही से मरीज की मौत हुई है । इसमें चिकित्सक की कोई लापरवाही नहीं है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

महिला की उम्र क्या थी?
महिला की उम्र 35 वर्ष थी।
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