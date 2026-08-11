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कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर कांवड़ शिविरों में विद्युत तारों की जांच

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फर नगर
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कांवड़ यात्रा के दौरान शिवभक्तों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विद्युत विभाग ने कांवड़ सेवा शिविरों का निरीक्षण किया। अवर अभियंता सतीश कुमार की अगुवाई में टीम ने विद्युत तारों और उपकरणों की बारीकी से जांच की। शिविर संचालकों को निर्देश दिया गया कि वे विद्युत व्यवस्था को सुरक्षित रखें।

कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर कांवड़ शिविरों में विद्युत तारों की जांच

कांवड़ यात्रा के दौरान शिवभक्तों की सुरक्षा को लेकर विद्युत विभाग ने सतर्कता दिखाते हुए क्षेत्र में लगाए गए कांवड़ सेवा शिविरों में पहुंचकर विद्युत व्यवस्था का जायजा लिया और शिविरों में लगाए गए विद्युत तारों की गहनता से जांच की। सोमवार को विद्युत विभाग के अवर अभियंता सतीश कुमार के नेतृत्व में विद्युतकर्मियों ने विभिन्न कांवड़ सेवा शिविरों का निरीक्षण किया। इस दौरान शिविरों में विद्युत सप्लाई के लिए लगाए गए तारों, कनेक्शनों तथा अन्य विद्युत उपकरणों की बारीकी से जांच की गई। टीम ने शिविर संचालकों को विद्युत तारों को सुरक्षित तरीके से लगाने तथा किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने को कहा।

अवर अभियन्ता सतीश कुमार ने बताया कि कांवड़ यात्रा के दौरान शिविरों में विद्युत संबंधी हादसों की संभावना को रोकने और शिवभक्तों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से शिविरों में लगे तारो की जाँच की गई।

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