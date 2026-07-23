18 लाख बिजली उपभोक्ताओं को मिले मुआवजा

-उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष ने नियामक आयोग चेयरमैन को सौंपा जनहित प्रस्ताव

विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने प्रदेश की बिजली कंपनियों एवं पावर कॉरपोरेशन पर बिना पर्याप्त अनुभव के नई व्यवस्थाएं और वर्टिकल व्यवस्था लागू कर प्रदेश के लगभग 3 करोड़ 78 लाख विद्युत उपभोक्ताओं के हितों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने गुरुवार को नियामक आयोग के अध्यक्ष अरविंद कुमार से मुलाकात कर महत्वपूर्ण जनहित प्रस्ताव सौंपा। आयोग के सदस्य संजय कुमार सिंह तथा गिरीश कुमार वैश्य से भी मुलाकात कर इस गंभीर विषय पर हस्तक्षेप की मांग की。

शिकायतों की संख्या आयोग को अवगत कराया कि अप्रैल से जुलाई के बीच जब प्रदेश में भीषण गर्मी थी, विद्युत आपूर्ति बाधित होने से संबंधित 45,91,692 शिकायतें पावर कॉरपोरेशन में दर्ज हुईं। इनमें से 18,77,926 शिकायतों (लगभग 41 प्रतिशत) का निस्तारण तय समय-सीमा के बाद किया गया। परिषद का कहना है कि यह विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 57 एवं 59 तथा स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस विनियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। इसलिए उपभोक्ताओं को कानून के तहत मुआवजा दिया जाना चाहिए。

आर्थिक नुकसान का आकलन प्रस्ताव में कहा गया कि संविदा कार्मिकों की जानबूझकर छंटनी कर ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की गईं, जिससे हड़ताल जैसी स्थिति बनी और पूरे प्रदेश में बिजली उपलब्ध होने के बावजूद लाखों उपभोक्ताओं को लंबे समय तक विद्युत आपूर्ति नहीं मिल सकी। परिषद ने मांग की कि इस कारण उपभोक्ताओं को हुए करोड़ों रुपये के आर्थिक नुकसान का आकलन कराया जाए तथा दोषी बिजली प्रबंधन के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करते हुए आवश्यक वित्तीय दायित्व भी निर्धारित किया जाए।

बिजली बिलों में जानकारी की कमी उपभोक्ताओं के नाम-पते की जगह 'X' अंकित किया

उपभोक्ता परिषद ने एक अन्य गंभीर मुद्दा भी आयोग के समक्ष उठाया। उन्होंने कहा कि अब तक सभी विद्युत उपभोक्ताओं के बिजली बिलों पर उनका नाम, पता एवं अन्य आवश्यक विवरण अंकित किए जाते रहे हैं। किंतु पावर कॉरपोरेशन ने बिना किसी सार्वजनिक सूचना के करोड़ों उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में नाम और पते के स्थान पर 'X' अंकित कर दिया है। परिषद ने इसे विद्युत वितरण संहिता-2005 की धारा 6.5(ए) का खुला उल्लंघन बताया। इसके अनुसार यदि उपभोक्ता का नाम या पता गलत दर्ज हो तो उसे शिकायत दर्ज कराने का अधिकार है। नाम और पते को हटाना उपभोक्ताओं के अधिकारों का भी हनन है। उन्होंने आयोग से दोनों मामलों का संज्ञान लेते हुए दोषियों पर कड़ी कार्यवाही और उपभोक्ताओं को मुआवजा दिलाने की मांग की।