मतदाता सूची का ड्राफ्ट जारी, बोकारो जिले में 2.44 लाख मतदाता मृत, गायब या स्थानांतरित श्रेणी में

बोकारो वरीय संवाददाता। निर्वाचन आयोग की ओर से जारी विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर)2026 की प्रारूप मतदाता सूची के साथ बोकारो जिले की चार विधानसभा सीटों बोकारो, चंदनकियारी, गोमिया और बेरमो का रिपोर्ट कार्ड भी सामने आया है। जिले के नौ प्रखंडों चास, चंदनकियारी, जरीडीह, कसमार, पेटरवार, गोमिया, चंद्रपुरा, बेरमो और नावाडीह के मतदाताओं से जुड़े आंकड़े कई महत्वपूर्ण संकेत दे रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार बोकारो विधानसभा क्षेत्र कुल 5,97,439 मतदाता हैं। इनमें 85,898 मतदाता (14.38 प्रतिशत) अनुपस्थित अथवा ट्रेस नहीं हुए, जबकि 72,443 मतदाता (12.13 प्रतिशत) स्थायी रूप से दूसरे स्थान पर चले गए पाए गए। यह पूरे जिले में सबसे अधिक है। इसके अलावा 20,429 मामलों में अन्य श्रेणी तथा 8,046 मतदाताओं के नाम पहले से दर्ज पाए गए। चंदनकियारी विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,86,363 मतदाता हैं। यहां 8,360 मृत, 3,148 अनुपस्थित, 15,360 स्थायी रूप से स्थानांतरित तथा 4,800 डुप्लीकेट प्रविष्टियां चिन्हित हुई हैं। यहां मतदाता सूची का डिजिटाइजेशन 100 प्रतिशत पूरा किया गया। वहीं गोमिया विधानसभा क्षेत्र में कुल 3,19,737 मतदाता हैं। यहां 19,591 मतदाता स्थायी रूप से स्थानांतरित तथा 3,902 अनुपस्थित पाए गए। वहीं 9,454 मृत मतदाताओं के नाम भी सूचीबद्ध किए गए हैं। बेरमो विधानसभा क्षेत्र में कुल 3,31,728 मतदाता हैं। यहां 24,906 मतदाता स्थायी रूप से दूसरे स्थान पर चले गए, जबकि 19,439 मतदाता अनुपस्थित मिले। 8,201 मृत मतदाताओं की भी पहचान हुई है。